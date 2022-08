Odrekli se imena, ali i prezimena! Svoja prava imena domaće zvijezde dobro kriju od javnosti! Znate li ih?

I dok u Hollywoodu malo tko koristi svoje pravo ime i prezime za poslove u šoubiznisu, kod nas to nije toliko uvriježeno. No, i kod nas ima podosta estradnjaka koji su se zbog slave i zvučnijeg imena odrekli svoga pravog imena i prezimena i prigrlili umjetničko ime, ili pak samo izmijenjeno svoje ime. Razlozi za mijenjanje imena su brojni, od toga da im se jednostavno veći dio života ime ne sviđa pa s dolaskom na estradu imaju dobar izgovor da ga promijene do toga da im to nije dovoljno zvučno ili dobro za estradnu scenu, a često ih tako savjetuju i sami menadžeri.

U svijetu je takvih primjera puno, ali ni hrvatska i regionalna scena ne zaostaje pa smo se odlučili prisjetiti tko je to sve odlučio promijeniti ime. Milu Vasića možda ne poznajete pod tim imenom, ali zasigurno znate tko je Jasmin Stavros. Glazbenik je promijenio ime i prezime, a i cijela njegova obitelj prihvatila je prezime Stavros. Stavros je jednom prilikom priznao da je, kad je Rajko Dujmić izmislio ime Jasmin Stavros, on odmah odlučio promijeniti sve svoje dokumente, a i supruga i djeca su odmah prigrlili novo prezime. No, roditelji su to ipak malo teže podnijeli. I dok mu je otac prihvatio promjenu, majku je to jako pogodilo te se nikako nije mogla naviknuti na novo ime, zbog čega ga nikada nije nazvala "Jasmine", već Milo ili pak "srićo moja".



Umjetničko ime uzela je i Nives Celzijus koja je prije dolaska na estradu bila Nives Zeljković. Nives kaže da je prezime Celzijus uzela jer je htjela da je ljudi zapamte i da je se mogu lako sjetiti, a kako se to prezime spominje gotovo svaki dan u vremenskim prognozama, odlučila je uzeti prezime Celzijus.

Splitski kantautor Tedi Spalato zbog umjetničkog dojma promijenio je ime i prezime pa tako više nije Tadija Bajić. Umjetničko ime mu je izmislio Ivo Lesić s kojim je surađivao na nastupu za Jugoviziju. Glazbenik koji nas je predstavljao i na Eurosongu Jacques Houdek je jedan od njih, zbog glazbene karijere malo je "modernizirao" svoje pravo ime Željko. - Umjetničko ime Jacques bilo mi je smiješno kad su mi ga predložili. Sa 16-17 nešto sam snimuckao za van. Tada su bili popularni DJ-evi i producenti koji su plaćali samo da im posudite glas za crtić ili nešto. Meni je to bio odličan džeparac. Htjeli su me jednom potpisati pa je s tim silnim kvačicama i slovom "lj" to bilo komplicirano. Tada su nastali silni prijedlozi, a među njima našao se i Jacques - izjavio je Houdek jednom prilikom za N1.

Pjevačica Doris Dragović također je zaključila da njezino ime Dorotea nije dovoljno zvučno i da će Doris bolje zvučati na glazbenoj sceni. Dorotea je još kao mala dobila nadimak Doris te je kasnije odlučila to koristiti i kao svoje umjetničko ime. Edo Maajka se zapravo zove Edin Osmić, baš kao što se i pjevačica i voditeljica poznata pod imenom Minea, zapravo zove Renata Končić. Glazbenik Rambo Amadeus zapravo je Antonije Pušić, baš kao i što se Tajči prije glazbene karijere zvala Tatjana Matejaš. Pjevač Azzuro, publici najpoznatiji po duetu sa Zoricom Kondžom u pjesmi "Sve je noćas protiv nas", zapravo se zove Džebel Husedžinović. Pokojna pjevačica Kasandra je početkom 90-ih vladala našom dance scenom, ali je nitko nije zvao pravim imenom - Davorka Ručević.

Pjevačica Katy Perry svoje je ime dvaput mijenjala. Kada je izdala svoj prvi gospel album skratila je ime Kathryn u Katy, a prezime Hudson je ostavila. Kada je kasnije promijenila glazbeni smjer i postala popularna, odbacila je i prezime Hudson jer nije htjela da je se zamijeni s glumicom Kate Hudson i uzela je majčino djevojačko prezime Perry. Glazbenik Bruno Mars ima zanimljivu priču o promjeni svog imena. Naime, on se odrekao svog imena Peter Gene Hernandez, ali je odlučio da njegovo novo ime ipak ima poveznice s njegovim životom. Kada je imao dvije godine, tata mu je dao nadimak Bruno jer ga je sin podsjećao na hrvača Brunu Sammartina. Pjevač si je dodao prezime Mars jer je od djevojaka često dobivao komplimente da nije s ovog planeta. Ni Demi Moore nije voljela svoje pravo ime Dometria, a ni prezime Guynes nije se uklapalo u njezin imidž i zato je uzela novo ime i prezime. Glumica Kim Cattrall zapravo je Clare Woodgate, a iza imena Margaret Mary Emily Anne Hyra krije se zapravo Meg Ryan. Komplicirano i predugo ime i prezime Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong zapravo je ime i prezime poznate pjevačice Dido koja se zbog nepraktičnosti dužine imena na svojim albumima odlučila za promjenu. Nicki Minaj ne može si oprostiti što se zbog karijere odrekla svog imena Onika Tanya Maraj i često ističe da su joj nametnuli to ime koje baš ne voli. Natalie Portman, glumica izraelskog podrijetla, ulaskom u glumačke vode odlučila je uzeti djevojačko prezime svoje bake i odrekla se prezimena Herschlag.

Dugo ime i prezime nisu se sviđali ni glumici Helen Mirren i zato je odbacila svoje djevojačko ime Iljena Lidija Vasiljevna Mironov. Proslavljeni glumac Joaquin Phoenix imao je poprilično nezgodno prezime pa nije čudo da ga je odlučio promijeniti. Naime, Joaquinu je pravo prezime Rafael Bottom. A ni kolegici poznatijoj kao Whoopi Goldberg njezino ime Caryn Johnson nije bilo dovoljno dobro stoga se odlučila za zvučniju promjenu. A možda je najzanimljivija promjena imena glumca, komičara i redatelja Alberta Lawrencea Einsteina. No, on nije onaj Einstein na kojeg mislite, a upravo ga je i podsjećanje na slavnog fizičara natjeralo da promijeni ime u Albert Brooks.

