Odlična povijesna serija, i to ne samo za ljubitelje piva

House of Guinness, Netflix

Dinastija Guinness, Netflix Pivski Downton Abbey ispunio je očekivanja koja smo imali kada je serija najavljena. Jasno, ponajprije je pobudila zanimanje među pivopijama jer se radi o obitelji iz koje dolazi vjerojatno najveći pivski brend u povijesti, ali je oblikovana tako da bude zanimljiva i drugima, vjerujemo da su to oni koji su prigrlili povijesne serije ponajviše vezane za viktorijansko poput “The Gilded Age” ili post edvardijansko doba kao što je upravo “Downton Abbey”. “House of Guinness” spada u viktorijansko doba, 19. stoljeće, točnije 1868, godinu, u Irskoj i New Yorku, a bavi se ne osnutkom pivovare koju je uspostavio i učinio poznatom Benjamin Guinness, već sudbinom, odnosno prijeporima, njegovih nasljednika, Arthura, Edwarda, Anne i Bena. Ne možemo nikada odoljeti kod ovakvih povijesnih serija pa pogledati koliko su one točne, odnosno temeljene na činjenicama. Ovdje je dobrim dijelom tako iako su tvorci serije koristili i onu Marka Twaina - nikada ne dopusti činjenicama da se ispriječe dobroj priči. Dakle, serija počinje sprovodom Benjamina Guinnessa, tvorca pivovare, gdje se odmah otkriva dosta toga. Primjerice, da je on sam, pa onda i obitelj, bio vrlo unionističkih uvjerenja, znači ne za neovisnu Irsku, nego za njezinu pripadnost Velikoj Britaniji. Pa nije bio popularan u dobrom dijelu Dublinaca. Svako od njegovih četvero nasljednika imao je neku svoju tajnu. Među njima osobito Arthur koji je bio homoseksualac. I to je, čini se, sasvim istinito prema obiteljskim biografima. I doista će kasnije postati političarem, moguće i zbog tog razloga, jer biti homoseksualcem bilo je kažnjivo i smrću u to doba. Kao što je točno da je bio u dogovorenom braku bez obaveze konzumacije. Ali je zato malo vjerojatno da je Edward imao tajnu vezu kako je prikazano u seriji, Guinnessovi su bili zatvorena obitelj i dobro čuvali svoje tajne. Kada smo već kod kronologije, zanimljivo je i kako je serija napravljena bez sudjelovanja obitelji ili korporacije Diageo koja je danas vlasnik etikete Guinness. Autor serije Steven Knight, koji je napravio i “Peaky Blinders”, rekao je kako je inspiraciju za seriju dobio u razgovoru s nasljednicom obitelji Ivanom Lowell. Također se čini kako su Guinnessovi doista bili dobar poslodavac, ali njihov predradnik Rafferty ipak nije temeljen na stvarnoj osobi već vjerojatno na nekoliko ljudi. Nije isto tako točno da su Guinness već tada pokušavali prodati u Americi, to se nije dogodilo prije 1890. godine. No, radije smo se bavili utemeljenošću serije kako ne bismo kvarili ugođaj gledanja, jer radi se o zaista odličnoj povijesnoj seriji ne samo za ljubitelje piva.