Pjevačica Pamela Ramljak pokazala kakve zdravstvene probleme ima: Rodila sam dvoje djece, ali ta bol

Pjevačica Pamela Ramljak na Instagram storyju podijelila je fotografiju na kojoj je pokazala kako se ozlijedila i priznala je kako je podnosila snažne bolove. "Inače... sinoć u poluvremenu sam pala k'o kruška i slomila mali prst. Jutros na RTG-u meni doktor kaže: 'Skači na drugoj nozi'. Rodila sam 2 djece, ali ta bol, a u subotu svirka, bar nije daleko, u Umagu", napisala je Pamela uz objavu na Instagram storyju. Prije svirka u Umagu s djecom je uživala u Labinu i pokazala smještaj u kojem su odsjeli i koliko djeca uživaju u kupanju u bazenu.

S pratiteljima na Insagramu bivša članica grupe Femminem često dijeli situacije iz privatnog života, a prošle godine u rujnu ispričala im je i kako je imala prometnu nesreću i to s tek kupljenim automobilom. "Prije točno 4 mjeseca imala sam prometnu ni kriva ni dužna, 200 metara od naše kuće s tek kupljenim autom, star je bio 10 dana, Kodiaq. Auto je totalna šteta, i samo ću reći, hvala dragom Bogu jer smo neozlijeđene. Auto je vrijedio svaki cent. Idemo dalje", napisala je na Instagramu. U komentarima je otkrila da joj je sin bio jako tužan zbog toga. Jedna pratiteljica napisala joj je da je i ona imala nesreću s praktički novim autom, a Pamela je odogovorila:

Foto: Instagram

"Užas, kažem ja mužu da sam ga bar vozila godinu dana pa ajde, nego čekaš ta auta mjesecima i onda te netko spuca kod kuće, e pa ja sam plakala, najviše zbog sina, on je bio pretužan, srećom nije bio sa mnom." Inače, Pamela sa suprugom Mladenom Salajsterom ima dvoje djece, osmogodišnjeg sina Antuna i petogodišnju kćer Mariju, a po opisu i komentarima može se zaključiti da je s njom u autu tada bila kćerkica. "Bitno da ste vas dvije dobro", napisala joj je voditeljica Mirna Maras Batinić, na što je Pamela dogovorila: "Da, slažem se, sve drugo se promjeni."