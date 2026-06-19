Uoči koncerta na Ljetnoj pozornici u Opatiji, Nina Badrić objavila najintimniju baladu

Nakon objave sjajnog, hvaljenog albuma "Moji ljudi" koji tjednima stoji na vrhu ljestvice najprodavanijih domaćih albuma, Nina Badrić publici predstavlja novu emotivnu baladu.

„Čuvam njen dom“, jedna je od najintimnijih i najupečatljivijih pjesama albuma.

Pjesma donosi snažnu priču o ljubavi i odanosti koja ostaje živjeti unatoč vremenu, progovarajući o osjećajima koje svi prepoznajemo, ali rijetko izgovaramo naglas.

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”Pjesma govori o ljubavi prema zauzetom muskarcu, ženi koja voli, ali svjesno ostaje po strani. Naslov simbolizira poštovanje prema drugoj ženi i njezinom domu. Govori o moralnoj borbi unutar sebe i odricanju od vlastite sreće" - objasnila je Nina značenje pjesme koja je nakon izlaska na albumu Moji ljudi zaintrigirala publiku svojom tematikom. Pjesmu je napisala Nina Badrić, a aranžman Miro Buljan. Spot je snimljen na čarobnim lokacijama stancije Meneghetti u srcu Istre a režiju potpisuje Sandra Mihaljević.

Podsjetimo,k oncert Nine Badrić i Ante Gelo Acoustic Orchestra, nazvan Nina Unplugged, održat će se na Ljetnoj pozornici u Opatiji u srijedu, 1. srpnja 2026. godine s početkom u 21:00 sat. Ovaj hvaljeni projekt donosi Ninine najveće hitove u novim aranžmanima, ali i obrade legendarnih pjesama Olivera Dragojevića, Miše Kovača i Halida Bešlića. Na pozornici joj se pridružuje impresivan akustični orkestar koji broji više od dvadeset vrhunskih glazbenika.

