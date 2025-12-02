Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
LJUBAV JE NA SELU

Od prosidbe do odlaska s imanja: Farmeri više ne skrivaju osjećaje, a dame ljubomoru!

Foto: Profimedia
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
02.12.2025.
u 16:29

U Dalju, Dejan misli da bi veseli tulum uz obitelj i prijatelje mogao opustiti atmosferu na imanju. Jedna djevojka njegove najmilije posebno će osvojiti, spominjat će se čak i prosidba, ali jutro nakon fešte donosi hladan tuš i negiranje poljubaca

Večeras od 21.25 sati na RTL-u slijedi nova epizoda 'Ljubav je na selu'. Robert i dalje pokušava ugasiti požar ljubomore, ali razgovor sa Suzanom završit će neočekivanim obratom. Dan će završiti romantičnom vožnjom koja će jedne itekako smiriti, a drugima dati novu nadu.

U Dalju Dejan misli da bi veseli tulum uz obitelj i prijatelje mogao opustiti atmosferu na imanju. Jedna djevojka njegove najmilije posebno će osvojiti, spominjat će se čak i prosidba, ali jutro nakon fešte donosi hladan tuš i negiranje poljubaca. U Drežnik Gradu radna akcija otkriva mnogo više od toga tko je najspretniji. Tomislav svoje osjećaje više ne skriva, a pritom ne bira ni riječi pa će ono što izgovori rastužiti jednu njegovu djevojku.

„U tom momentu se nisam vidjela ni blizu njega ni nje!“ poručit će pomalo razočarano, priznavši da razmišlja čak i o napuštanju showa. Na jugu Hrvatske Dottie će prepričavati Jelici sve o poljupcu s Josipom, a u isto vrijeme Slađana će farmeru priznati da se osjeća odbačeno i napokon mu otvoriti srce.

Ipak, sve će kulminirati novim odlaskom kandidatkinje s jednog od imanja... Tko je povrijeđen toliko da je odustajanje jedino rješenje? Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'
1/16
Ključne riječi
reality show TV RTL televizija Ljubav je na selu showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
TV KRITIKA

Proslavila se prosvjedima protiv LGBTIQ pokreta, a ona i njene sestre i braća se obrazuju kod kuće gdje im otac čita Bibliju

Laylu Wright je zaintrigirala pojava jako mladih konzervativnih Influencerica koje imaju milijune pratitelja, a upiru prstom ponajviše na feminizam i žensko pravo glasa kao glavnim uzrokom rastakanja nuklearne obitelji što je po njima najveća opasnost za SAD. U filmu se ističe da su ove konzervativke kao i neke tvrdnje koje one koriste bile ismijavane u okolini i istisnute iz mainstreama, a sada su im društvene mreže otvorile put do milijuna istomišljenika

Učitaj još

Kupnja