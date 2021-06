Objavila video: Marijana Batinić konačno je sretna, a sada je i otkrila zašto

Voditeljica Marijana Batinić otputovala je na odmor u rodni Split. Marijana je o putovanju obavijetila svoje pratitelje na Instagram u novim videom. Naslonjena na zidiću, voditeljica je nasmiješeno pozirala kameri odjevena u crnu majicu, hlače visokog struka i udobne natikače.

U videu se jesno vidi koliko je sretna, a to je potvrdila i izborom pjesme 'Felicita' glazbenika Al Bana i Romine Power koji ga je poporatio.

Inače, Batinić je ranije otkrila kako je kćerkicu Enu u travnju pustila da uz pratnju letu u Split baki i djedu.

- Nakon mjeseci inzistiranja stisneš zube i popustiš, jer znaš da je to dobro za nju. Moja rođakinja stjuardesa joj je davno bacila bubu u glavu da jako puno djece putuje avionom uz pratnju svojim bakama i djedovima. Otkad je napunila šest godina i otkad je to postalo moguće i njoj, svaki je dan ova tema bila na tapeti. Mama je sramoti jer plače cijelo jutro. Ne znam je li mi išta u životu bilo ovako teško - napisala je Marijana na Instagramu gdje je objavila fotografije iz zračne luke prije Eninog odlaska kod bake i djeda u Split. Rekla je kako je dobila puno poruka u kojoj joj ljudi govore da je hrabra ali priznala je kako je daleko od oličenja hrabrosti.

- Nisam prestala cendrat dva dana i to pred malenom od šest godina, ai malo mi je falilo da se po dolasku na aerodrom okrenemo i vratimo kući. Moja prva rodica je stjuardesa i još prije godinu dana joj je rekla da će, kad napuni šest godina, moći letjeti baki i djedu kad god ona poželi, naravno uz pratnju stjuardese. Meni se to tada činilo kao dug period pa sam joj neiskusno obećala jer će ona to ionako zaboraviti. Strah od aviona Ena nema, a jako voli tete stjuardese... Ipak to meni nije bio dovoljno dobar razlog da ju pustim samu pa su ona i moja rodica Branka skovale plan da će, kad napuni šest godina i dobije dozvolu za putovanje uz pratnju, u Split letjeti zajedno - Ena kao putnik, a rodica kao član posade. Međutim, planovi u našoj aviokompaniji zbog korone se mijenjaju svakodnevno i otpao je let na kojem su trebale biti skupa. Moja rodica koja svakodnevno u avionu viđa djecu, predloži tako mojoj odlučnoj gospođici da leti - sama, uz pratnju neke druge stjuardese i tu su kola (za mamu) krenula nizbrdo. Od tog trenutka mi nije prestala sjediti na glavi, kako meni, tako i svome tati. Prvo je obradila tatu, a nakon pritiska i dozivanja iz Splita, kapitulirala sam i ja. Lijepo bi bilo da sam hrabrija, ali da se ne lažemo nisam.

