Obiteljska drama u sjeni velikog finala u Moskvi

Točno godinu dana nakon povijesnog finala Svjetskog prvenstva u Zagrebu je počelo snimanje filma Anđela Jurkasa "4:2". Riječ je o kombinaciji dramatične sportske priče i intimne drame o događajima u sjeni “utakmice stoljeća” koja je nakratko dala nadu i spojila često podijeljeni hrvatski narod. Film prati događaje koji se dešavaju na neodgodivom putovanju dvoje ljudi iz Zagreba prema Rijeci točno u vrijeme trajanja finalne utakmice kad je cijeli svijet bio pred televizorima. Te nedjelje 17. srpnja 2018. u 17:00 dvoje je ljudi u šutnji kreće na put koji čuva njihovu tajnu.

Scenarij i režiju potpisuje Anđelo Jurkas, kojem je ovo šesti dugometražni igrani film od 2015. godine naovamo. Nakon prve debitantske trilogije u povijesti filma u Hrvatskoj i zemljama regije o muško ženskim odnosima, ljubavi i posljedicama ljubavi (Zbog tebe, Fuck Off I Love You, Do kraja smrti) te kontroverzne komedije "Happy End: Glup & gluplji 3" kojima je obišao sve regionalne filmske festivale (Pula, Sarajevo, Fest, Vukovar, Split, Mostar,...) nacionalne kino distribucije, poziva po inozemnim festivalima od Argentine, Belgije, Makedonije i dalje.

- Ideju za film dobio sam na prošlogodišnjem Pulskom festivalu, nakon projekcije mog filma "Do kraja smrti". Razgovarao sam s bivšim ravnateljem HAVC-a Danielom Rafelićem i u konstruktivnom razgovoru pala je ideja za filmom koji će spojiti intimnu ljudsku priču s najpoznatijim događajem na globalnom planu i staviti je u kontrast - kazao nam je Jurkas.

Glavne uloge tumače Bojana Gregorić Vejzović, Ivo Krešić, član mostarskog HNK, bivši sportski novinar i komentator Drago Ćosić i hrvatska nogometna reprezentacija, dok su u sporednim ulogama legenda hrvatskog i ex jugoslavenskog filma Igor Galo, Rada Mrkšić, a prve role ostvarit će i mlade glumice Splićanka Katarina Nikšić i Osječanka Dina Vojnović.

- Mislim da će se film svidjeti publici, jer ima momente koji su svima prepoznatljivi, a tu su i zanimljivi obrati. Ova univerzalna priča se i potvrđuje jer su za distribuciju filma zainteresirani u Francuskoj, Španjolskoj i Engleskoj, jer su ljudi prepoznali globalni moment finala Svjetskog prvenstva, a tu je i zanimljiva intimna priča dvoje glavnih glumaca - dodao je Jurkas.

“4:2” je prvi film u regiji koji će uz festivalsku i kino distribuciju biti prikazan u sklopu humanitarne kulturološke akcije "Runda za film: DDDD" direct digital download donation sistemom direktne TV premijere publici i gledateljima koji naruče i doniraju izbornu svotu novca za razvoj hrvatskog nezavisnog filma.

- Film je nastao u nezavisnoj produkciji tvrtke DOP Produkcija zasad bez ikakve financijske ili bilo kakve podrške krovnog filmskog tijela HAVC-a, grada Zagreba i odnosnih državnih pokrovitelja, unatoč višekatnih višegodišnjih pokušaja ostvarenja dvosmjerne komunikacije s tijelima nadležnim za pomoć proizvodnji hrvatskog kulturnog proizvoda - kazao je Jurkas.

Film će se snimati tijekom slijedećih mjeseci u Zagrebu, Rijeci, Karlovcu, Dugoj Resi, po Gorskom kotaru, Parizu i Moskvi, a premijera bi trebala biti 15. srpnja 2020., točno na drugu godišnjicu finala.