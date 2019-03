Maja Bajamić debitira na filmu u zanimljivoj priči o borbi s depresijom

U Zagrebu na Dan žena 8. ožujka počinje snimanje psihološkog trilera ANA, filma o jednoj vrloj neobičnoj mladoj ženi koja se bori protiv depresije. Film je baziran na tzv. found footage materijalima, nađenim dokumentarnim snimkama za koje policija tvrdi da kako radi o autentični zapisi A. K. (25), mlade žene za koju se smatra da je prvi ženski serijski ubojica u povijesti Hrvatske i zemalja.

Glavnu ulogu tumači sjajna mlada domaća glumica, diplomantica sarajevske glumačke akademije Martina Mandek, a uz nju se u glavnim rolama pojavljuju domaće glumice Petra Kraljev, Sanja Vejnović, Anamaria Percaić, Katija Bratković te prvi puta u filmskoj ulozi izvrsna splitska pjevačica Maja Bajamić. Scenarij i režiju potpisuje Anđelo Jurkas, kojem je ovo peti igrani film. Nakon prve debitantske trilogije u povijesti filma u Hrvatskoj i zemljama regije o muško ženskim odnosima, ljubavi i posljedicama ljubavi (Zbog tebe, Fuck Off I Love You, Do kraja smrti) te kontroverzne komedije "Happy End: Glup & gluplji 3" kojima je obišao sve regionalne filmske festivale (Pula, Sarajevo, Fest, Vukovar, Split, ...) te odličnih rezultata u domaćoj kino distribuciji, poziva po inozemnim festivalima od Argentine, Belgije, Makedonije i dalje, "Ana" je film čiji neobičan i originalan pristup hvale dramaturzi i scenaristi govoreći kako je riječ o izrazito hrabrom djelu osjetljive i bitne tematike o kojoj se malo ljudi danas usuđuje javno progovoriti.

"ANA" je film za koji već prije snimanja postoji veliki interes inozemnih filmskih festivala zbog vrlo intrigantne tematike, a glazbu potipuje fantastična debitantica Mary May čiji je prvi album "Things You Can`t Put Your Finger On" nominiran za ovogodišnji Porin u kategoriji najbolje alternativne glazbe. Tu iznenađenjima nije kraj jer se u castu filma pojavljuje još jedna velika svjetska glazbena zvijezda čije ime zasad čuvaju u tajnosti. U filmu se također kroz nova vizualne forme izražavanja, nikad viđenih na ovim prostorima, pojavljuje se nekoliko renomiranih akademskih slikara i slikarica iz Srbije i Hrvatske.

Direktor fotografije je Petar Varat, dizajnerica Dolores Ljubić, scenografiju i kostimografiju potpisuje Ines Zrnc Gregorina, dok je make up djelo Ive Kovačević i Ines Zrnc Gregorina. Radi se o nezavisnoj produkciji nekoliko tvrtki (DOP Produkcija, Penx Media, Life Is A Picnic) koji nastaje zasad bez podrške krovnog filmskog tijela HAVC-a i odnosnih državnih pokrovitelja, no zbog iznimno bitne tematike produkcija se nada kako će se do završetka filma naći sluha za produkcijsku ekipu koja zadnjih pet godina svake godine isproducira po jedan dugometražni igrani film – što je također kuriozitet u povijesti domaće kinematografije.