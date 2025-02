Obećavajući početak prve originalne distopijske serije ove godine

Paradise, Disney+

Bez sumnje je atentat na američkog predsjednika jedan od najpotentnijih motiva za snimanje lmova i serija. Samo posljednjih godina pojavilo se toliko lmova i serija koje se očito uklapaju u opću političku situaciju. Serija “Paradise” kreće sa sličnom radnjom, u štićenoj rezidenciji ubijen je bivši američki predsjednik, naoko bez motiva, kao što je nejasno i na koji način. Njegov glavni tjelohranitelj Xavier Collins, međutim, čini se nema traume slične onima kakve bi se možda očekivale. Ali je isto tako i posljednja osoba koja je predsjednika Cala Bradforda vidio živa, pa ga odmah privode i naporno ispituju. Samo, vrlo brzo ćemo otkriti kako je mjesto radnje dosta neobično. Ono jest Amerika, ali je to Amerika smještena ispod zemlje, a napravljena da sliči vanjskom svijetu. Jer se na površini dogodila neka katastrofa. Pa se sve događa u bunkeru koji je napravila najuspješnija svjetska poduzetnica, Samantha Redmond. Nakon prve tri epizode očito je da ćemo malo-pomalo dobivati puzlu po puzlu koja će do kraja serije dati kompletnu priču. A izgleda da to zanima dosta ljudi jer je serija vrlo brzo pokupila visoke ocjene, što bi moglo biti i zbog početnih hintova da bi se moglo raditi o nečemu zanimljivom, ali i zbog Stirlinga K. Browna koji tumači Xaviera. a znamo ga iz “To smo mi” gdje je za svoju ulogu Randalla višestruko nagrađivan najvišim priznanjima. I tu je još James Marsden u ulozi predsjednika Bradforda, a kojega znamo barem iz “Westworlda”. Tu je i Dan Fogelman, autor serije koji potpisuje i “To smo mi”, ali i “Only Murders in the Building”, što su gledatelji možda shvatili kao vrlo jaku garanciju da će se sigurno raditi o nečemu dobrom. Jedna je od Fogelmanovih kvaliteta oblikovanje dopadljivih likova, a kako je s Brownom već radio, onda mu ni ovdje to nije bio problem. U Xavieru Collinsu stapa se hladni profesionalac koji je i brižan otac, ali kroz njega je zastupljena afroamerička kultura i povijest jer otac mu je bio pilot eskadrile Tuskegee. Bila je to jedina eskadrila isključivo s tamnoputim pilotima u Drugom svjetskom ratu pa nije nemoguće da se i tu pojavi neka paralelna priča. Iako je prošlo tek nešto više od mjeseca dana u ovoj godini, već imamo ozbiljnih kandidata za društvo najboljih serija godine. No, “Paradise” je prva originalna distopijska serija koja obećava jako puno, a do kraja sezone ćemo vidjeti jesu li se ta očekivanja opravdala. Mi ćemo to provjeriti, jer nas je serija privukla dovoljno da odgledamo prve epizode koje su nam dale temelja da nastavimo gledati ostatak.