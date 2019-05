O finalistu Eurosonga doslovno je odlučivao jedan bod!

Da je ovo jedno od najuzbudljivijih izdanja Eurosonga, upravo je potvrdio i izvršni supervizor Eurosonga, Jon Ola Sand.

Na Twitteru je objavio zanimljiv detalj sa sinoćnjeg natjecanja kojim je htio pokazati da je svaki glas na ovom natjecanju itekako bitan. Naime, razlika između desetog plasiranog i 'prvog ispod crte' u drugoj polufinalnoj večeri je samo jedan bod.

We can now confirm that last night in the second Semi-Final, the difference between the act that finished 10th and 11th was just 1 point! Out of the 10 who qualified, juries and viewers agreed on 7 of them. Your vote matters! #Eurovision #DareToDream