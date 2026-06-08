Naša influencerica prvi put progovorila o odnosu s majkom: Ova reakcija mnoge je iznenadila

U emisiji "5 Minutes Left" Kristijana Jalšića, gdje se gosti suočavaju s posljednjim minutama života, influencerica Meri Goldašić odgovarala je na pitanja iz privatnog života. Pritom su se dotakli najmilijih koji su napustili ovaj svijet i raspravili o tome mogu li nas oni i dalje čuti, na što se Goldašić prisjetila svojih bake i djeda.

- Ja se nadam jer ja s ovima koji su mi dragi često pričam. Nemamo neku temu, nego ih se često sjetim. Sjetim se nekih uspomena bake i dede i onda kad razmišljam o njima, najčešće se iskreno rasplačem i nadam se da mogu čuti i da znaju da mi jako fale - otvorila se influencerica.

Na pitanje postoje li u njoj rane koje još nisu zacijelile, Meri je spomenula odnos s majkom, a kad ju je voditelj upitao što bi poručila majci kratko je odgovorila: - Ništa, nisam još sigurna u to da imam nešto za reći uopće - kazala je influencerica. Goldašić, koju na TikToku prati više od 200.000 ljudi, često govori o privatnom životu, no ovo je prvi put da je na ovakav način spomenula majku.

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Tijekom istog razgovora otkrila je i kako, unatoč svemu, vjeruje u pravu ljubav. - Moje ljubavi bile su iskrene i prave, samo nisu bile vječne - izjavila je, dodavši kroz šalu lekciju naučenu od drugih: - Da se ne udajem više. Iako smatra da je čovjek sve više poligamno biće, za sebe kaže da ostaje monogamna i da izdaju najteže oprašta.

U završnim sekundama emisije, uputila je poruku svojoj dvojici sinova: - Samo da budu dobri ljudi i sretni. Da se nikad ne obaziru na mišljenje drugih i ne rade ništa zbog drugih, nego zbog sebe - zaključila je Goldašić.