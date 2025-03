Novu pjesmu Nives Celzijus 'Je, bo'me je' napisao je Jacques Houdek: 'Kad me kontaktirao skoro sam opala sa stolca'

Društvene mreže gore, a lavina komentara nakon današnje premijere spota "Je, bo'me je!" Nives Celzijus i Prima benda ne prestaje! Dobro ste pročitali, "Je, bo'me je!" naziv je novog singla Nives i Primovaca kojeg su danas predstavili oduševljenim fanovima, a pjesmu je za Nives napisao nitko drugi nego "Gospodin Glas" Jacques Houdek. Desetak godina nakon legendarnog hita "Karanfili" stiže nam nova zezalica od pjesme koju ćemo, htjeli to ili ne htjeli, nezaustavljivo pjevušiti.

- Kad me je Jacques Houdek kontaktirao i rekao da ima hit za mene skoro sam opala sa stolca i trljajući oči provjeravala nekoliko puta nije li možda 1. april. Ali kad ti Houdek kaže da je samoinicijativno napisao pjesmu, imajući u glavi jedino tebe kao izvođača koji to može iznijeti onako kako je on to zamislio, onda pojuriš u studio da ju poslušaš. Pjesma je pomalo sjetna, nostalgična, seriozna, a opet tako prpošna, šaljiva i vesela. I je, bo'me je, shvatiš da imaš hit u najavi. Kao kad sam prvi put čula "Karanfile". Razmišljali smo tko bi bio idealan u ulozi tamburaša i, kako to često bude u životu i svemir odradi svoje, upoznali smo Prima Band na jednoj svirci i oduševili se. Tako je započela jedna divna glazbena priča., kaže nam kraljica provokacije Nives koju na društvenim mrežama prati gotovo milijun followera.

Dugo se na domaćoj estradi nije desio toliko neočekivan, a opet nevjerojatno energičan i pozitivan spoj. Jacques je za ovu suradnju imao na umu samo i jedino Nives Celzijus.

- "Je, bo’me, je!” je jedna prava zezalica od pjesme, koja kroz šalu, ali dramaturški potpuno opravdano govori o jednom ljubavnom trokutu, te u cijeloj priči upravo ženu stavlja na pijedestal tih muško - ženskih odnosa. Mislim da bi baš ova pjesma mogla postati prava “ženska himna” na feštama! Danas su žene doista veće “face” i “igračice” od nas muškaraca i svaki pravi frajer se to ne srami priznati! Pjesma je nastala potpuno spontano, iz zafrkancije, a inspiraciju i ideju mi je dala moja punica, koja je inače veliki zafrkant. Kad god bih ju upitao, npr., “jel bil dimnjačar? jel bil poštar?", ona bi spremno odgovarala: “je, bo’me, je!”, a meni je to bio dovoljan okidač da napišem pjesmu. I odmah, odmah sam rekao - to jedino Nives može pjevati, jedino ona može na pravi način utjeloviti tu fatalnu alfa ženu, da cijela priča bude autentična, a opet, da sve to ima i zdravu dozu humora. Prima Band je bio logičan izbor za ovu suradnju, njih sam upoznao na jednoj svadbi gdje sam bio gost iznenađenja, oduševila me njihova energija i odlučio sam spojiti ih s Nives u ovom megahitu. Sretno svima, Nives, Prima bendu i pjesmi "Je, bo'me je!"

Pjevač Primovaca Stjepan Petravić također ne krije oduševljenje ovom suradnjom i poručuje: "Imamo MEGA hit! "Je, bo'me je!" zapravo ima tu neku lakoću i humorističnu notu, ali isto tako šarm koji je jednostavno neodoljiv. Kad kažem MEGA hit mislim na onu vrstu pjesme koja ti se stalno vrti u glavi i ne možeš je prestati pjevati."

Ovoj veseloj ekipi predstoji dugo radno ljeto, prepuno koncerata diljem Hrvatske, a Nives uskoro i snimanje nove tv serije. Kako god bilo "Je, bo'me je!" zasigurno je jedna od pjesama koju ćete ove godine slušati na svakoj fešti i s veseljem zapjevati.