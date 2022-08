Novinarski bard Miroslav Lilić oprašta se od kolege Bage: Mislav ostaje div TV novinarstva na našim prostorima

Napustio nas je Mislav Bago, otišao je zauvijek, otišao je u spokoj nespokojne duše, odlutao je Mislav u krajeve koje voli, krajeve za kojima je težio i u kojim je želio biti. Bio je veliki novinar, bio je poseban novinar, bio je jedan od vodećih televizijskih novinara i ne samo televizijskih, bio je poseban kao čovjek i kolega, bio je borac, bio je veliki fajter u radu, bio je i ostao uzor o kome će se dugo pričati, bio je onaj koji ostaje, ali ostaje zauvijek za generacije tv novinara.

On je uveo svoj stil vođenja razgovora, intervjua s običnim ljudima, s poznatima, a posebno s najistaknutijim političarima. On je tražio od njih sve, ali je i davao sve sa svojim posebnim provokativnim pitanjima. Bio je oštar u pitanjima, ali nikada grub i ne s povišenim glasom, nikada nije vrijeđao, ali je inzistirao na konkretnim odgovorima na pitanja koja su bila od životne i bitne važnosti svakoga od nas. Mislav Bago se doslovno fajtao s premijerima i predsjednicima, ministrima, on je ustanovio svoj, poseban, Bagin stil za kojeg su sugovornici znali da je oštar i provokativan, ali su išli u emisiju jer su znali da će biti gledani, da će se o tom razgovoru pričati...

Mirnoća u njegovu ponašanju, njegovu glasu, njegovu odnosu prema sugovorniku bio je dio stila Mislava Bage koji od prvih početaka HTV-a do danas ostaje jedno od najsvjetlijih imena tv novinarstva, ostaje jedan od najvećih, ostaje gorostas, ostaje div TV novinarstva koji su vladali ovim našim prostorima. Mislav Bago bio je svojevrstan car TV-a, Mislav Bago bio je i kralj i podanik jer je služio običnom malom čovjeku boreći se da pitanja političarima budu odgovori na probleme onih najugroženijih. Sretno ti Mislave, snivaj Mislave, snivaj mirno u najljepšim snovima, snivaj o onom što si želio, onom čemu si stremio, snivaj Mislave u snu koji nema granica jer tvoje novinarstvo i stvaralaštvo je bezgranično kao i san koji traje, traje i trajat će zauvijek kao i ti štovani i dragi Mislave Bago.