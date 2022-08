Novinari Nove TV opraštaju se od Mislava: Uvijek si nas uvažavao i pitao za mišljenje. Redakcija će bez tebe biti pretiha i preprazna

Neutješna redakcija Nove TV danas se oprašta od svog kolege i prijatelja Mislava Bage. Godinama su s njim dijelili redakciju, nervozu i stres oko posla, anegdote tijekom snimanja, rasli su i učili zajedno od svog kolege, novinara i urednika koji ih je prerano napustio.

- Neke tuge baš ne možeš opisati riječima. A toliko smo veselja imali u tvojoj, našoj garsonijeri. Bit će neobično bez tebe na kolegiju prije kolegija - prelistati novine, pretresti te neke teme. Zafrkavati se... 'Bojnice, opet sam pao na mjerama...' Koliko si to samo puta znao reći, ali nitko kao ti nije znao bolje i originalnije nagovarati sugovornike da se predomisle. Kad se samo sjetim. Nitko u ovom našem televizijskom žrvnju i poslu koji si toliko živio, nije bio uporniji od tebe. Hvala ti, jer si baš uvijek bio spreman pomoći. Puno prerano, cimeru - riječi su kojima se od prijatelja i kolege Mislava oprostila Ivana Pezo Moskaljov, prenosi Dnevnik.hr .

- Živciralo nas je što grize nokte i svi smo mu bezuspješno davali milijun savjeta kako da prestane, ali to je bio naš Bago… Njegovu smo robu nalazili po cijeloj redakciji, ali to je bio naš Bago… ali zato ako bi nam priča zapela, ako nismo mogli do sugovornika uskočio bi on, ali i to je bio naš Bago. Redakcija će bez njega biti pretiha, preprazna, a njegove cipele (gdje god da se u redakciji nalazile) teško će itko moći popuniti. Nakon naše zadnje zajedničke šihte (kako bih voljela da je ovo prilika da lektor ovo 'zadnje' ispravi u posljednje, ali…) poslao mi je pusu u poruci, red je da je vratim… Pusa…- napisala je Mislavu Bagi novinarka Barbara Štrbac.

- Moja zadnja šihta s tobom. Zafrkavali smo se da farma svinja koju smo snimali izgleda toliko dobro da ćemo uzeti apartman. Smijali smo se cijeli dan. Bio si dobri duh redakcije. Hodajuća enciklopedija. Čudo. Znao si i poznavao sve. Svaki zid bi srušio. I uvijek si nas uvažavao, pitao za mišljenje, sugestiju. Smijali smo se tvojim porukama. Nisi imao vremena za zareze, točke. Peta brzina. Nevera! Pričao si brzo. Imao toliko toga za pitati. Toliko toga za reći. A sad si nas ostavio bez teksta. U bolnoj tišini. Putuj s mirom, kolega. I hvala i tebi - oproštaj je reporterke Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.