Novinarka HRT-a nakon što jo je pozlilo: 'Krenulo je rapidno, odjednom sam izgubila tlo pod nogama'

Nisam mogla ni zamisliti da će moja trenutačna slabost dobiti toliku medijsku pozornost, niti da ću dobiti toliko poruka i poziva znanih i neznanih. Imam osjećaj da niti jedan moj prilog nije izazvao toliko pozornosti kao nešto što se dogodilo bez moje volje, i zbog čega mi je jako neugodno, kazala nam je novinarka HRT-a Mirjana Posavac (45), jutro nakon što joj je pozlilo tijekom javljanja u središnjem Dnevniku. Naime, Posavac je razgovarala s Igorom Peternelom, predsjednikom Odbora za ljudska prava Domovinskog pokreta, u vezi iznenadne ostavke predsjednika stranke Domovinskog pokreta, no najednom je izgubila ravnotežu i odmaknula se unatrag. Javljanje uživo se odmah prekinulo.

Peternel je vidio kako novinarka gubi ravnotežu te se zbunjen odmah pomaknuo s mjesta u namjeri da pomogne.

– Nadamo se da je Mirjana dobro – kazao je voditelj Đurica Drobac kada se kamera vratila u studio. Drobac je na kraju Dnevnika potvrdio kako je sve u redu s njegovom kolegicom, a ona nam je ispričala što se dogodilo.

– Baš sam se našalila s kolegicom da je Škoro mogao i koji sat ranije dati ostavku. Dobila sam zadatak da istražim što se dogodilo i otišla sam u Domovinski pokret. Priznajem da sam pila malo manje tekućine i kad sam došla tamo, bilo je jako vruće, premda su bili susretljivi i upalili klimu. No, uz masku i vrućinu i bez vode, pao mi je tlak i nakratko mi je pozlilo. Nakon što sam postavila drugo pitanje osjetila sam slabost i pomislila sam kako ću postaviti još jedno i onda završiti javljanje. Međutim, krenulo je rapidno tako da sam samo izgubila tlo pod nogama i samo me zanijelo – kaže Posavac kojoj je prvi u pomoć priskočio tonski snimatelj Tomislav Radić.

– Nisam pala u nesvijest, samo sam damski sjela na pod. Rekla sam im da ne treba zvati hitnu, da ću brzo doći sebi. Razumijem i Peternela, čovjeka je isto to šokiralo. Vjerujem da je vidio čudne izraze na mom licu za koje nije znao jesam li nezadovoljna odgovorima ili je nešto drugo u pitanju. Hitna pomoć je stigla i sve je bilo u redu, osim što mi je tlak bio nizak – kaže Mirjana koja je prije dva tjedna bila i na sistematskom pregledu. Nakon ove nezgode krenuli su i razni komentari po društvenim mrežama kako joj je to pozlilo od cijepljenja. Posavac ističe kako se ne zamara tim stvarima.

– Ima svakakvih ljudi. Ponavljam, iznenadilo me da je toliko ljudi to pratilo i to mi je neka potvrda da me ljudi ipak znaju, da sam ostavila neki trag. Iskreno, nisam otvorila niti jedan portal niti sam čitala komentare. Jednostavno, nije mi to u fokusu. Ljudi će uvijek pisati ono što im padne na pamet, pogotovo u ovo ludo doba pandemije. Ne zamaram se time, takvi su ljudi – dodala je novinarka koja je na naslovnicama medija bila i prije četiri godine, kada je vodila središnji Dnevnik HRT-a koji je prvi put u povijesti kasnio 10 minuta.

– Zapravo Dnevnik nije kasnio, nego je krenuo na vrijeme, ali nije bilo zvuka. Tada je urednik programa nazvao moju urednicu i rekao kako da kažemo kako to nije bila tehnička poteškoća, nego havarija. To zaista i jest bila havarija koju bi svatko zaboravio i prebrisao gumicom. Srećom, premjestili smo se u drugu režiju i odradili Dnevnik – prisjetila se Posavac, koja se dan nakon slabosti osjeća odlično i već radi na novim prilozima.

– Ljudi ponekad zaborave da je sve to uživo i da se takve stvari mogu dogoditi u programu. Najbitnije je da sam brzo došla sebi. Užasno mi je žao što sam prvo zabrinula svoju obitelj i sve koji me znaju, ali sam i iznenađena odjekom. Imam sina Jakova i kćer Ivu koji imaju 14 i 11 godina i koji su me odmah zvali. Kći je i zaplakala jer je vidjela mamu kako pada. No, suprug Robert ju je brzo umirio – zaključila je Mirjana Posavac.

