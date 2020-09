Novi udarac za kraljicu: Ovo se nije dogodilo od 1992., njezina vladavina zaustavljena

Elizabeta II. okrunjena je davne 1953. godine kada je nakon smrti oca postala kraljica Ujedinjenog kraljevstva, a tada je i dobila naziv koji danas ima. Uz Ujedinjeno kraljevstvo kraljica već 67 godina ima i mnogih drugih država, od kojih je jedna od njih bila i otočna država Barbados koja se nalazi na granici Karipskog mora i Atlantskog oceana.

No, Barbados je sada odlučio u svojoj državi proglasiti republiku i svrgnuti kraljicu s vlasti te tako zaustaviti britansku monarhiju u svojoj državi. To je ujedno prvi ovakav potez još od 1992. godine kada je to učinila država Mauricijus.

Guvernerka Barbadosa Sandra Mason najavila je plan kojim želi zaustaviti vladavinu kraljice Elizabete. Kako je istaknula, vrijeme je da Barbados nastavi djelovati kao republika.

Foto: profimedia

"Došlo je vrijeme da u potpunosti ostavimo našu kolonijalnu prošlost iza sebe. Barbados će sljedeće godine zakoračiti u puni suverenitet i postati republika s proslavom 55. godišnjice neovisnosti", izjavila je Sandra.

O kraju njezine vladaine priča se čak i u UK, a početkom ovog mjeseca u britanskim medijima je procurila vijest da je princ Charles okrunjen u tajnosti. Naime, kažu kako je kraljica još za vrijeme karantene počela s odricanjem svojih obaveza, no da će ostati vladati dok ne umre.