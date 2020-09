Supruga Ivice Kostelića objavila kako ju je nacrtao sin Ivan i nasmijala se: Jadno dijete

Elin Kostelić, supruga našeg proslavljenog skijaša Ivice Kostelića na Instagramu je podijelila dvije slike koje je nacrtao njihov sin. Petogodišnji Ivan nacrtao je svoje roditelje, a Elin je nasmijalo kako je nacrtao nju i podijelila je to na društvenoj mreži i napisala:

- Ovo sam ja. Jadno dijete - napisala je Elin i dodala emotikon koji plače od smijeha. Ivica i njegova supruga imaju sinove Ivana i Leona, a ove godine rodile su im se blizanke Kata i Jana. S blizankama je Elin bila u Petrovoj bolnici u trenutku kada se u Zagrebu dogodio potres i Ivica je brzo nakon potresa došao po njih i odveo ih kući.

Foto: Instagram

Elin se rodila i odrasla je na Islandu, a prije nekoliko godina uspoređujući život u Hrvatskoj i na Islandu te neke naše i njihove životne navike i običaje, rekla je:

- Žene u Hrvatskoj su više posvećene obitelji, više su doma i spremne su biti doma. Njima to nije nikakva frka da budu doma, kuhaju ručak, čuvaju djecu... Na Islandu je najnormalnije da žena radi kad je trudna i do 36-tog tjedna. S druge strane najnormalnije je da i muž uzima porodiljni dopust i čuva bebu. Muškarac zaradi, a žena je doma. I nije to ništa strašno, ne znači da je to bolje ili lošije. To je jednostavno tako. Ja sam isto kod kuće, doma sam s djecom i meni je to lijepo. Meni je to privilegij zapravo da jesam doma i onda normalno da ću ja usisavati i kuhati kad sam već doma. A muž nije doma i neka on onda zaradi i donese lovu.