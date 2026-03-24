FOTO Lidija Bačić pozirala u ultrakratkoj haljini, pokazala noge i dekolte, ali i dio stana u Zagrebu

Poznata po svojoj energiji na pozornici i provokativnom stilu, pjevačica Lidija Bačić, poznatija kao Lille, ovoga je puta svojim pratiteljima pružila uvid u nešto intimniju atmosferu. Uz jednostavan opis "Home Sweet Home" (Dome, slatki dome), objavila je seriju od pet fotografija na kojima pozira u, kako se čini, svojoj prostranoj i moderno uređenoj garderobi u Zagrebu.

Iako je naslov sugerirao opuštanje, Lidija se pobrinula da i u kućnom izdanju izgleda besprijekorno. Za seriju selfija u ogledalu odabrala je kratku i pripijenu tamnoplavu haljinu od baršuna s tankim naramenicama, koja je istaknula njezinu prepoznatljivu figuru. Kombinaciju je zaokružila elegantnim crnim salonkama visokih potpetica. U pozadini se nazire luksuzni ormar s tamnim metalnim okvirima i osvijetljenom unutrašnjošću, dajući dojam glamura koji je postao njezin zaštitni znak.

Ova objava dolazi u vrlo aktivnom razdoblju za pjevačicu. Krajem veljače objavila je novi singl "Vučji osmijeh", koji već osvaja publiku. Čini se da je nakon niza promotivnih aktivnosti i nastupa Lidija pronašla trenutak za zasluženi odmor, no čak i tada ostaje vjerna svom stilu koji ne ostavlja nikoga ravnodušnim.

Njezin "pin-up" imidž, koji godinama uspješno njeguje, vidljiv je i u ovim naizgled spontanim fotografijama. Odabir baršunaste haljine također nije slučajan, jer se materijal uklapa u aktualne modne trendove koji naglašavaju glamur čak i u ležernijim prilikama.

Kao i obično, Lidijina objava nije prošla nezapaženo. U kratkom roku prikupila je brojne lajkove i komentare, a njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. "Predivno, prekrasno, seksi ljepoto", samo je jedan od komentara koji sažima mišljenje mnogih. Uz brojne emotikone srca i vatre, našli su se i komplimenti na stranim jezicima, poput "La mas guapa del mundo" (Najljepša na svijetu), što potvrđuje da njezina popularnost prelazi granice Hrvatske.