Novi šokovi za kandidate: 'Bez trenera i još smo u timovima, stvarno ne znam kako će to donijeti minus na vagi'

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' otkriveno je da parovi više neće postojati te da će se podijeliti u timove! Prema izgubljenoj tjelesnoj masi, trenutačno su najbolji natjecatelji Alina i Esmir koji su dobili priliku birati članove svojih timova. Alina je odabrala Mariju, Tomislava, Nikolinu, Antoniju i crvenu majicu, a Esmir Matea, Antonija, Davorku, Ivicu i plavu majicu. „Iskreno, mi se najviše i družimo. Četvero muških i Davorka - nekako najbolje funkcioniramo“, komentirao je Mateo svoj tim.

Alina i Esmir nisu kapetani timova, njih će tek odabrati, no čekao ih je i prvi timski trening. „Nažalost, mislim da će me moj odabir srcem stajati finala“, promislila je Alina kad je shvatila da je Esmir odigrao vrlo taktički. No kad su došli u teretanu, dočekalo ih je još jedno iznenađenje jer je svaki tim trebao vježbati u odvojenim teretanama, i to bez trenera! „Cijeli ciklus bez trenera i još smo u timovima - kako će to donijeti minus na vagi, stvarno ne znam, ali svi ćemo se boriti“, rekao je Mateo.

Davorka je rekla kako joj je super s dečkima koji se stalno šale i osjeća se kao princeza u njihovu društvu, a i crveni su se odmah bacili u akciju i počeli ozbiljno s treningom. „Kapetani u plavom timu mogu biti ili Esmir ili ja. Ali možda čak i dama bude kapetan“, rekao je Mateo prije nego što su oba tima odlučili tko će im biti vođe. „Cure se čine nabrijano na treningu“, rekao je Tomislav, jedini dečko u crvenom timu, a Nikolina baš vjeruje u njih sve.

GALERIJA Vruće fotke! Pogledajte kako se Lidija Bačić mijenjala tijekom godina

Premda su svjesni da im je lakše kad su treneri uz njih, svi su dobro odradili trening. Crveni su se dogovorili da će o svemu razgovarati i ništa neće planirati, a plavci su također bili zadovoljni svojim timom - misle da su jači od crvenih, ali i da oni imaju jako dobrog igrača Tomislava. „U snazi nam ne mogu parirati, ali u drugome sigurno mogu“, zaključio je Mateo.

Neki su se otišli malo odmoriti, a Nikolina, Mateo i Esmir otišli su u kuhinju pripremiti obrok. No i ondje ih je dočekalo iznenađenje - Dina Frleta, chefica u zagrebačkom Zrno Bio Bistrou. „Želim malo prenijeti i proširiti znanje kandidatima 'Života na vagi' o veganskoj i vegetarijanskoj prehrani“, rekla je chefica i objasnila im kako će danas pripremiti dva ukusna bezmesna jela iako zna da su u showu uglavnom mesojedi! „Da se možete najesti, da vam bude fino i da je brzo za pripremu“, rekla je Dina.

Chefica im je pokazivala namirnice s kojima se dosad nisu susreli i kako ih pripremati. „Stvarno nisam imala priliku ni baratati s tim, niti to jesti“, rekla je Nikolina dok je marinirala tofu. Dina ih je upoznala i sa sejtanom, a kad su pripremili jela, jedva su čekali da ih probaju. „Pohani tofu je top stvar! Čak mi je bolje od pohane piletine“, rekla je Nikolina koja jedva čeka da to pripremi svom sinu i kaže mu da je to piletina na novi način. „Tostirani tofu u umaku od kikirikija - da mi je netko rekao da je to tako dobro, rekao bi mu da je lud“, rekao je Mateo, koji jedva čeka to napraviti supruzi.

Pred natjecateljima je bilo još jedno odmjeravanje snaga, a bili su testirani u tri kategorije: balans i koordinacija, izdržljivost i vještina te snaga i brzina. Tim koji pobijedi u izazovu neće morati kuhati cijeli tjedan i boraviti u kuhinji. „Meni je nagrada bez veze. Naviknuo sam se kuhati tu i nastavio bih, ali valja se boriti za nagradu kakva god bila“, rekao je Mateo.

Između timova dogovorili su se tko će sudjelovati u kojoj kategoriji tako da su za crvene sudjelovali Nikolina, Alina i Tomislav dok su za plavce Esmir, Mateo i Antonio. U odmjeravanje snaga išli su Nikolina i Esmir, koji je pobijedio u prvoj kategoriji. Tomislav i Mateo pilili su deblo u drugom zadatku; Mateu je čak i puknula jedna pila, no svejedno je prvi završio. Na kraju su do ciljne ravnine vukli sanjke s utezima, što je brže napravio Antonio i plavi tim uvjerljivo je pobijedio u izazovu.

Nikolina se odmah bacila na kuhanje i komentirala kako nitko neće biti gladan, ali da nema posebnog izvolijevanja ovaj tjedan. Sutra kandidate čeka veliki izazov, a hoće li plavci ponovno slaviti - ne propustite pogledati u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

GALERIJA Vruće izdanje Nives Celzijus! U crnoj kombinaciji naglasila obline