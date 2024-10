Veliko pomirenje: Sergej Trifunović i supruga Isidora snimljeni zajedno, poljubili su se ispred zgrade

Policija je prošlog tjedna posjetila stan Sergeja Trifunovića u Beogradu i to na njegov poziv, jer je prijavio suprugu Isidoru za obiteljsko nasilje. Policija je utvrdila kako Isidora ilegalno boravi u Srbiji te po Zakonu o strancima morala je platiti novčanu kaznu koja se kreće od 85 do 425 eura. - Isidora je osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 170 eura i istu je platila odmah. Ne vjerujem da će napuštati zemlju. Njihov odnos je takav, danas su dobri, sutra nisu. Ipak, vole se - otkrio je izvor za Telegraf koliko je iznosila novčana kazna koju je Isidora platila.

Ovaj izvor je bio je u pravu jer izgleda da se par pomirio. Kako prenosi Blic Sergeja i Isidoru ekipa emisije "Paparaco lov" uhvatila je kako su se poljubili ispred zgrade. Nakon svađe oboje su dali izjave u policiji, a navodno je Isidora bila jako uznemirena cijelom situacijom.

- Isidora je u policiju došla vidno uznemirena cijelom ovom situacijom. U neslužbenom razgovoru s policijom nekoliko je puta ponovila da će se sama vratiti u Hrvatsku te da više nema razloga dolaziti u Srbiju jer će se razvesti od Sergeja koji ju je prijavio za obiteljsko nasilje. Rekla je i da već neko vrijeme imaju problema te da je sve kulminiralo njegovim nepoštivanjem nje. Što se tiče ilegalnog boravka u Srbiji, istakla je da je svjesna da je pogriješila i da je bila nesmotrena i da je zbog svih tih problema zaboravila provjeriti kada joj ističe boravišna dozvola, ali i da joj se to dogodilo prvi put, jer je do sada uvijek vodila računa - rekao je izvor. Prema daljnjim informacijama, do ovog incidenta najviše je došlo jer joj je Sergej posljednjih dana govorio da mora početi raditi, jer je već neko vrijeme nezaposlena i da više ne želi biti u braku s lijenčinom.

Svađu je prošlog tjedna navodno izazvala činjenica što je Trifunović uključen u organizaciju koncerta u čast Bori Čorbi i njegovo ime se zadnjih dana oko toga pojavljuje u medijima i nastao je pravi kaos oko toga jer je navodno Trifunović odlučio organizirati koncert u čast Čorbe, ali nije za to dobio dopuštenje obitelji. Povišeni tonovi u stanu Trifunovićevih čuli su se nakon što se Sergej vratio s promocije Sajsi MC, a koja je održana na istom mjestu gdje će on također održati koncert Bori u čast, a prije toga Isidori nije rekao kamo ide niti joj se javljao na telefon.

