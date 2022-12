Nove sumnje oko okolnosti smrti sina (36) pokojne Marine Tucaković: Njegovom ocu ovo je sumnjivo

Sin pokojne Marine Tucaković i kompozitora Aleksandra Fute Radulovića prije tri dana je iznenada preminuo, a njegovo beživotno tijelo je pronađeno u Izraelu. Otac Milana Radulovića Laće je shrvan je zbog smrti svog 37-godišnjeg sina, a mediji u Srbiji prenose nove informacije do kojih je obitelj došla ovih dana. Sumnjalo se na početku kako je uzrok Milanove smrti predoziranje, ali njegov otac je bliskim ljudima, prenosi Kurir, otkrio kako sumnja da je njegov sin u Izraelu opljačkan i potom ubijen te je njegovo tijelo pronađeno dva dana nakon njegovog nestanka. Prema nekim informacijama tijelo mladog skladatelja je pronađeno u ulici koja nije na dobrom glasu i ondje se najčešće okupljaju osobe sklone porocima i turisti su u tom kvartu redovito meta pljačkaša.

- Futa je i dalje jako zbunjen i sve mu je sumnjivo. On pokušava u svojoj glavi sastavi kockice mozaika što se tamo događalo, ali mu neke stvari nisu jasne. Sumnju mu na izaziva to što je Milan iz svog smještaja otišao s ruksakom, u kojem je imao novčanik i dokumente, a koji, kako je on čuo, nije pronađen pored njegovog tijela. Taj ruksak je on imao stalno sa sobom, imao ga je i na leđima na jednoj od posljednjih slika koje je objavio iz Nazareta. Da je ruksak pronađen, mogao se odmah na licu mjesta utvrditi njegov identitet, što nije bio slučaj, već je to utvrđeno dosta kasnije. Zato Futa smatra da je vrlo moguće da je neko pratio Laću ili ga je susreo na ulici, i da su mu uzeli ruksak sa stvarima. Posebno ga je uznemirilo i to što je taj dio grada poznat kao zloglasan, pa ne isključuje i mogućnost da ga je neko omamio nekim opijatom ili mu nešto ubrizgao i tako ostavio da leži na ulici - rekao je izvor za Kurir.

Aleksandar se dvoumi oko toga treba li zatražiti obdukciju, želi svog sina što prije pokopati uz njegova majku i brata. Svjestan je da je njegov Laća imao ovisničku povijest, ali taj dio je bio iza njega i Laća je bio čist te je u Izrael otišao s namjerom da tamo počne pisati knjigu u kojoj je htio otkriti sve tajne estrade.

