Nove fotke otkrile da je glumica (41) trudna, bebu čeka s partnerom koji ima 26 godina

Glumica Sienna Miller trudna je i čeka svoje drugo dijete, navode britanski mediji. Ova 41-godišnjakinja potvrdila je da je beba na putu kada je pokazala svoj trudnički trbuščić na odmoru na Ibizi. Filmska zvijezda već je majka 10-godišnje djevojčice Marlowe koju je dobila sa svojim bivšim Tomom Sturridgeom, a trenutačno je u vezi s 26-godišnjim Olijem Greenom. Da su u vezi potvrdili su u veljači 2022. godine. Fotke na kojima se vidi Siennin trudnički trbuščić možete pogledati OVDJE.

Za medije je ranije otkrila da bi rado imala još jedno dijete.

- Rado bih imala još djece. Voljela bih to i za svoju kćer. Mislim da bih bila otvorena i za brak - rekla je za medije. U to vrijeme bila je u vezi s Lucasom Zwirnerom, no ta veza nije potrajala.

Inače, britanska glumica Sienna Miller komentirala je prije nekoliko godina da nije bila spremna za slavu koja je uslijedila nakon što se 2004. godine pojavila u filmu "Layer Cake" s Danielom Craigom.

– Bila sam tako naivna, mlada i imala tek 21 godinu. Nisam bila zelena kao trava, nipošto nisam bila nevinašce, no imala sam vjeru u dobrotu i ljude. Bila sam vrlo otvorena i to me odvelo u razne situacije koje su mi se obile o glavu – kaže 32-godišnja glumica.

Iako uspješna glumica, zbog svog privatnog života počela je sve teže dobivati uloge.

– Postalo je teško dobiti ulogu koju sam htjela, ako mogu biti iskrena. Iako su me voljeli u Hollywoodu, bila je to čudna situacija. Sabotirala sam puno toga, spalila mnogo mostova. Nikad me nije bilo briga što tko kaže – objašnjava.

Glumica je uzela trogodišnju stanku od glumačkog posla.

– Namjerno sam nestala. Bila mi je muka od same sebe, od te percepcije mene. Osjećala sam se tako prljavo – dodaje Sienna.

