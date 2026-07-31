Preminuo glumac iz 'Igre prijestolja', pamtit ćemo ga i po jednom rekordu

Britanski glumac Tom Chadbon, čije je lice desetljećima bilo nezaobilazan dio britanske televizijske produkcije, preminuo je u 81. godini života nakon kratke bolesti. Vijest je potvrdila tvrtka Fantom Events, koja je s glumcem često surađivala na raznim događanjima i projektima. "S velikom tugom primili smo vijest da je Tom Chadbon preminuo prošlog vikenda", stoji u njihovoj izjavi. "Tom je bio poznato lice mnogima zahvaljujući brojnim televizijskim i filmskim ulogama, uključujući 'Doctor Who', 'James Bond' i 'Igru prijestolja'. Uvijek je bio topao i prijateljski nastrojen suradnik te ovim putem izražavamo sućut njegovoj obitelji u ovim teškim trenucima." Njegov odlazak potaknuo je lavinu reakcija kolega i obožavatelja, koji se na društvenim mrežama prisjećaju njegovih legendarnih uloga i topline kojom je zračio.

Iako je njegova karijera bila iznimno bogata i raznolika, jedna se uloga posebno ističe i ostaje zlatnim slovima upisana u povijest televizije. Riječ je o liku privatnog detektiva Duggana u serijalu "City of Death" iz 1979. godine, u sklopu kultne znanstveno-fantastične serije "Doctor Who". U toj pariškoj avanturi, Chadbon je glumio uz legendarnog Toma Bakera, četvrtog Doktora, a radnja se vrtjela oko komične i napete zavjere krađe Mona Lise. Scenarij je supotpisao Douglas Adams, autor "Vodiča za autostopere kroz galaksiju", a epizoda je sadržavala i nezaboravnu cameo ulogu Johna Cleesea iz Monty Pythona. Ta je epizoda postigla nevjerojatan uspjeh; privukla je više od šesnaest milijuna gledatelja i do danas drži rekord kao najgledanija epizoda u dugoj povijesti serije. Obožavatelji su obožavali Dugganov prizemljeni, pomalo grubi pristup koji je bio savršen kontrast Doktorovom intelektualnom stilu. "Počivao u miru, legendo. Duggan je jedan od najboljih likova koji su se pojavili samo jednom u povijesti 'Doctora Whoa'", samo je jedan od brojnih komentara koji svjedoče o utjecaju te uloge.

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Rođen u Lutonu 1946. godine, Chadbon je svoje glumačko umijeće brusio na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramskih umjetnosti (RADA), nakon čega je započeo karijeru koja će potrajati gotovo pedeset godina. Iako rijetko u glavnim ulogama, etablirao se kao jedan od najpouzdanijih i najprepoznatljivijih sporednih glumaca u Velikoj Britaniji, ostvarivši više od 120 uloga. Njegova sposobnost da se s lakoćom kreće između žanrova bila je zapanjujuća. Pojavljivao se u kriminalističkim serijama poput "The Bill", "Taggart", "Midsomer Murders" i "Foyle's War", medicinskim dramama kao što su "Casualty" i "Holby City" te kultnim komedijama poput "Peep Show". Upravo je u seriji "Casualty" imao zapaženu povremenu ulogu između 2008. i 2011. kao Henry Williams, ravnatelj odjela za intenzivnu njegu. Njegova predanost i profesionalizam učinili su ga omiljenim među kolegama i redateljima.

U kasnijoj fazi karijere, Chadbon je postao poznat i novoj, međunarodnoj publici zahvaljujući ulogama u dva globalna fenomena. Godine 2006. pojavio se u filmu "Casino Royale", prvom filmu u kojem je Daniel Craig utjelovio Jamesa Bonda. Iako je njegova uloga burzovnog mešetara bila mala, smjestila ga je u jednu od najuspješnijih filmskih franšiza svih vremena. Njegov posljednji zabilježeni nastup na ekranu bio je 2017. godine u finalu sedme sezone HBO-ovog megahita "Igra prijestolja". U epizodi "Zmaj i vuk" glumio je Visokog Septona Maynarda, čime je svoju impresivnu karijeru zaključio sudjelovanjem u jednoj od najvećih serija u povijesti televizije i predstavio se publici diljem svijeta.

Tijekom duge karijere, neke njegove uloge izazvale su i neočekivane reakcije. Uloga višeg krunskog tužitelja Lennyja Monka u BBC-jevoj seriji "Crown Prosecutor" iz 1995. naišla je na kritike stvarne tužiteljske službe zbog scene u kojoj Monk priprema svjedoke, što je u stvarnosti strogo zabranjeno. "Monk je pomalo osobenjak. Mrzi ideju da krivci prođu nekažnjeno", branio je Chadbon svoj lik, priznajući da to možda nije politički korektno. Godine 2008. njegova uloga korumpiranog zastupnika u seriji "The Bill" navodno je izazvala prijetnju tužbom za klevetu od strane političara Georgea Gallowaya, koji je smatrao da je lik temeljen na njemu. Osim glume, Chadbon je bio poznat i po svom prepoznatljivom, dubokom glasu. Posuđivao ga je u audio dramama iz svijeta "Doctora Whoa", a 2015. je oduševio publiku urnebesno ozbiljnom naracijom u reality specijalu "Katie Price: In Therapy", gdje je mrtav-hladan izjavio: "Katiein život u brojkama je otkrivajući. Osam operacija grudi, tisuće glamuroznih snimanja, deset slavnih dečkiju, tri muža, petero djece, pet autobiografija, dvadeset reality showova i više napisanih novinskih stupaca o njoj nego o Kate Middleton."

Tom Chadbon iza sebe je ostavio dvojicu sinova, Dominica i Nicholasa, iz prvog braka s Deborah Elspeth Leathers. Od 1971. pa sve do svoje smrti bio je u braku s Jane Hennessy, s kojom je vodio miran život daleko od očiju javnosti. Njegova ostavština nije samo u broju uloga, već u dosljednosti i kvaliteti koju je donosio u svaki projekt. Bio je glumac kojeg je publika voljela vidjeti na ekranu, pouzdano lice koje je garantiralo profesionalnost i talent. Od putovanja kroz vrijeme i spašavanja Mona Lise do spletki u Westerosu, Tom Chadbon ostat će zapamćen kao svestrani umjetnik čiji će lik i djelo živjeti kroz generacije gledatelja.

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*dijeom uz AI