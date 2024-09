Njezina tužna životna priča svima je slomila srce! Autorica nekih od najvećih domaćih hitova preminula je prije tri godine

Jedna od najvećih hitmejkerica u regiji Marina Tucaković preminula je prije tri godine, 19. rujna 2021. u 68 godini života, nakon duge i teške borbe s karcinomom.

Ova čuvena autorica pisala je pjesme za Severinu, Olivera, Mišu, Magazin, Zdravka Čolića... Marina stoji iza brojnih hitova među kojima su "Što to bješe ljubav" Olivera Dragojevića, "Zora je'' Nede Ukraden , "Gas Gas" koji je otpjevala Severina i brojne druge. Karijeru je započela suradnjom s grupom Zana za koju je napisala hit 'Dodirni mi kolena', koji je objavljen 1982. godine. Unatoč bolesti nikada nije odustala od pisanja.

- Pišem, ali manje otkako sam se razboljela. Puno sam radila u životu, s jedne strane meni ovaj 'poluodmor' i odgovara. Nekako su pjevači uvijek zvali mene, ja sam jednostavno radila za ljude koji su to tražili od mene. Maštala sam o tome da radim za neke pjevače i to se dogodilo. Moj je najveći uspjeh to što sam uspjela bez obzira na sve hitove podjednako uživati u tuđim tekstovima i pjesmama - ispričala je nekoliko mjeseci prije smrti.

Inače, Tucaković je rođena u Beogradu 1953. godine gdje je završila osnovnu i srednju školu, a potom je upisali ekonomski fakultet. Tekstove je počela pisati vrlo mlada, a gotovo da nije bilo godine kada neka njezina pjesma nije postala hit. Bila je u skladnom braku s poznatim skladateljem i producentom Aleksandrom Futom Radulovićem s kojim je odradila brojne zajedničke projekte i albume, a u braku su dobili i dva sina - Milana Radulovića Laću i mlađeg sina Miloša koji je preminuo 2008. godine. Njegovo beživotno tijelo pronašla je upravo Marina u obiteljskoj kući u Beogradu, a od te se tragedije nikada nije oporavila.

- Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Bio je prvi prosinac. Uvijek sam imala strah da će mu se nešto dogoditi. Ode vam dijete na školski izlet pa se bojite kako će stići. Uvijek imate strah za osobe koje volite - rekla je Marina jednom prilikom.

Nekoliko godina kasnije život joj je zadao novi udarac. Nakon gubitka sina teško se razboljela, a zbog bolesti više nije mogla ni hodati, no nije se predala do samoga kraja.

-Potpuno sam slomljena, ali pišem. Ne odustajem od posla- govorila je Marina. -Ma život je borba i borim se sama sa sobom. Ovo vrijeme je depresivno, ljudi su depresivni, sve je stalo, ali nadam se da će se sve uskoro vratiti u normalnu, pa i ja - istaknula je u jednom od posljednjih intervjua koje je dala medijima.

Samo 15 mjeseci nakon njene smrti pokraj majke i brata pokopan je i njen drugi sin Milan Radulović Laća, koji je preminuo u Izraelu u 36. godini.

Na njihovom grobu nalazi se ikona Bogorodice s djetetom koja prikazuje ljubav majke i djeteta, a pretpostavlja se da ju je na grob svog sina Miloša donijela upravo Marina, nakon njegove smrti.

