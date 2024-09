Napokon se oglasila supruga Sergeja Trifunovića: 'Moji roditelji žive u Hrvatskoj, a što će se dogoditi ako odemo do njih'

Srpski glumac Sergej Trifunović u ponedjeljak je priveden na graničnom prijelazu Bajakovo nakon što je htio ući u Republiku Hrvatsku. Ubrzo nakon, na sudu u Splitu donesena je odluka o njegovu protjerivanju iz Hrvatske na tri mjeseca. O slučaju se za Blic TV oglasila glumčeva supruga Isidora Trifunović. Otkrila je da je glumac osuđen na godinu dana zatvora uvjetne te da treba napustiti teritorij Hrvatske do 22. rujna.

- Sergej je kažnjen zbog meme fotografije, on nije autor te fotografije, on je distributer. Fotografija je bila sporna. Ovaj slučaj nema veze s onim od prošle godine u Splitu. Sergej je tada bio osuđen i tu kaznu je platio. S obzirom na to da nije bio na teritoriju Republike Hrvatske kada je podijelio tu fotografiju, nije nam jasno vrijede li hrvatski zakoni - rekla je Isidora te je dodala: - Zabranjen mu je ulazak u Hrvatsku na tri mjeseca. Do 22. rujna mora napustiti Hrvatsku - rekla je supruga Sergeja Trifunovića. Potom je otkrila gdje su bili otkako je Sergej Trifunović pušten na slobodu. - Odmorili smo, prošetali, on je razočaram zbog načina na koji se postupalo prema njemu. Ne osjeća se dobro s obzirom na okolnosti. Moji roditelji žive u Hrvatskoj, nitko nam ne garantira što će se sljedeći put dogoditi ako ponovno odlučimo zajedno do njih otići - zaključila je za "Blic".

Osim toga, oglasio se i otac Sergeja Trifunovića. - Sergej nije ušao u Hrvatsku. Došao je na granicu i raspitivao se na kiosku da li bi imao nekih problema ako bi ušao u Hrvatsku. On je bio na „ničijoj“ zemlji i hrvatski službenici su ga odvukli, odnosno oteli - ustvrdio je Tomislav Trifunović, srpski glumac u mirovini.

Podsjetimo, srbijanski glumac Sergej Trifunović početkom tjedna uhićen je na graničnom prijelazu Bajakovo te je doveden u Split. Pojavio se na Prekršajnom sudu u Splitu i na zakazano ročište je malo zakasnio jer je prvo graškom otišao na Općinski sud koji se nalazi u neposrednoj blizini. Na sud je stigao u društvu supruge Isidore te u društvu srpskog konzula Stefana Ristića.

U optužnom prijedlogu tražilo se trideset dana zatvora za Sergeja Trifunovića i kazna od tisuću eura. Glumac Sergej Trifunović je na kraju dobio 60 dana zatvora uvjetno, na rok kušnje od godinu dana te mora platiti sudske troškove u iznosu od 150 eura. Trifunović je odbio žaliti se na ovu presudu i vraćena mu je putovnica, a na izlasku iz sudnice je poručio kako će on ionako uskoro biti građanin RH jer mu je supruga iz Rijeke. Kako prenosi Slobodna na izlasku iz sudnice glumcu je prišao policijski službenik i rekao kako mora provjeriti je li zakonito u RH. Trifunović je na to odgovorio: - Kako ne bih bio zakonito, kad ste me uhitili na Bajakovu i doveli?

Policija ga je u rujnu prošle godine uhitila nakon što se sa svojim psom kupao na plaži koja nije namijenjena kućnim ljubimcima. Prijavili su ga građani na što je policija reagirala. Nakon što je prekršajno prijavljen, na svojoj je društvenoj mreži omalovažava​o i vrijeđa​o policijske službenike​. Između ostalog, policiju je optužio za reketarenje. Na sudu je, između ostalog, ostao bez putovnice, koja mu je na kraju i vraćena, a oduzeta zato što se morao vratiti u sudnicu na suđenje... Njemu je već ranije bio zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku na jednu godinu, a ta je zabrana istekla prije nekoliko dana.

