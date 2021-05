Nives Ivanišević ganula pratitelje: 'Nadam se da će sljedeći rođendan biti lakši jer ovaj boli, jako'

Nives Ivanišević (39) u srpnju prošle godine se oprostila od mame Vesne, a radijska voditeljica priznala je javno da je iza nje najteži period u životu. Tek gotovo četiri mjeseca kasnije, krajem listopada, voditeljica je objavila da je ponovno na poslu, u eteru narodnog.

Radijskoj voditeljici i supruzi tenisača Gorana Ivaniševića uskoro će biti i godina dana otkako joj je preminula voljena majka s kojom je bila iznimno bliska, a koliko joj nedostaje, Nives često daje do znanja objavama na društvenim mrežama.

U posljednjoj takvoj proslavila je majčin rođendan i to sadnjom kokosa.

"Prvi mamin rođendan bez nje. Obožavala je ljude, životinje i biljke pa sam joj posadila kokos. Njoj bi sigurno bolje uspio, ali i ovaj će biti najljepši kokos u obitelji kokosa jer je njen... Nadam se da će sljedeći rođendan biti lakši jer ovaj boli, jako", napisala je Nives ispod fotografije na kojoj pozira pored posađenog kokosa i drvene ploče na kojoj je ime njene majke.

Foto: screenshot

Pratitelji su joj u komentarima ostavljali poruke podrške.

Podsjetimo, nakon što se zauvijek oprostila od majke, na Instagramu je podijelila emotivnu objavu u kojoj je opisala djelić onog što joj je značila.

"Ima jedna žena... Koja nikad nikom ništa loše nije napravila. Koja je uvijek sve stavljala ispred sebe. Koja je bila podrška u svim trenucima i uvijek tražila ono dobro u ljudima, čak i kad nitko drugi to nije mogao vidjeti u njima. Borila se stalno za pravdu i za malog čovjeka, nije mogla podnijeti tuđu patnju i bol, radije bi to preuzela na sebe. A kao mama... Puna kuća smijeha, puna kuća sreće, stalna pažnja usmjerena na centar svijeta (mene i brata)", započela je Nives.

"Ona mama za koju možeš reći: 'E da je barem to moja mama.' E, pa bila je moja (naša) i samo moja (naša) i ostavila mi je toliko lijepih uspomena, da živim tri života i dalje bih se mogla sjećati lijepih stvari. Zato glava gore, kao što bi ona to voljela i tražila od mene i ako me nešto naučila to je da budem jaka i kad se lomim. Sreću je uvijek tražila u malim stvarima i veselila se iskreno kao dijete. Sreća drugih njoj je bila lajtmotiv života. Hvala", napisala je Nives, a potom joj je zahvalila za sve.

