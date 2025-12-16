Željko Bebek 80. rođendan obilježava posebnim izdanjem iz Abbey Roada

Povodom proslave 80. rođendana, Željko Bebek predstavlja nove studijske snimke svojih bezvremenskih pjesama. Danas je objavljena pjesma Sto sam dana pio, dok će večeras u 19 sati premijerno biti predstavljena i nova verzija pjesme Oprosti mi što te volim. Obje pjesme dio su velikog studijskog projekta u sklopu kojeg je Bebek, zajedno sa svojim pratećim bendom, snimio ukupno 22 pjesme u novim aranžmanima i to u legendarnom Abbey Road Studiju u Londonu. Ovaj projekt za Bebeka ima posebno značenje jer njime zaokružuje više od pet desetljeća karijere, a, kako sam ističe, želio je da se ova važna životna i umjetnička etapa obilježi na poseban i trajan način.

"Cijelu godinu razmišljao sam o albumu s mojim najpoznatijim pjesmama. Croatia Records posljednjih godina radi puno velikih projekata vezanih uz London, uključujući i ponovni mix albuma Bitanga i princeza. Ta me priča zaintrigirala i kad se otvorila prilika za Abbey Road, nisam dvojio ni sekunde" ispričao je Bebek te nadodao: "Želimir Babogredac i ekipa iz Croatia Records odmah su prihvatili ideju, osigurali studio, tehniku i sjajnu ekipu, posebno Gogu Martinca, koji je u tom prostoru već doktorirao posao."

Posebnu emotivnu dimenziju cijelom projektu daje činjenica da u bendu svira i njegov sin Zvonimir (gitara), s kojim Bebek danas dijeli pozornicu i kreativni proces. Uz Zvonimira, prateći bend čine:(gitara),(bubnjevi),(klavir/hammond) i(bas gitara). Povodom rođendana, Bebek je od diskografske kuće Croatia Records dobio na poklon posebno izrađenu gitaru Gretsch, kreiranu u Abbey Road Studiju. Gitaru mu je osobno uručio Želimir Babogredac, direktor Croatia Records, a Bebek je dar primio s velikim oduševljenjem, ističući koliko mu znači imati instrument izrađen posebno za njega. Nove verzije pjesamai Oprosti mi što te volim prve su objave s ovog posebnog izdanja, koje će uskoro biti objavljeno na CD-u, Blu-Rayu i vinilu. Željko Bebek tako svoj 80. rođendan slavi kako i dolikuje: stvarajući, snimajući i dijeleći glazbu s publikom.