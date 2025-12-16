Naši Portali
DVIJE PJESME

Željko Bebek 80. rođendan obilježava posebnim izdanjem iz Abbey Roada

Željko Bebek
Foto: Promo
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
16.12.2025.
u 15:22

Ovaj projekt za Bebeka ima posebno značenje jer njime zaokružuje više od pet desetljeća karijere, a, kako sam ističe, želio je da se ova važna životna i umjetnička etapa obilježi na poseban i trajan način.

Povodom proslave 80. rođendana, Željko Bebek predstavlja nove studijske snimke svojih bezvremenskih pjesama. Danas je objavljena pjesma Sto sam dana pio, dok će večeras u 19 sati premijerno biti predstavljena i nova verzija pjesme Oprosti mi što te volim. Obje pjesme dio su velikog studijskog projekta u sklopu kojeg je Bebek, zajedno sa svojim pratećim bendom, snimio ukupno 22 pjesme u novim aranžmanima i to u legendarnom Abbey Road Studiju u Londonu. Ovaj projekt za Bebeka ima posebno značenje jer njime zaokružuje više od pet desetljeća karijere, a, kako sam ističe, želio je da se ova važna životna i umjetnička etapa obilježi na poseban i trajan način.

"Cijelu godinu razmišljao sam o albumu s mojim najpoznatijim pjesmama. Croatia Records posljednjih godina radi puno velikih projekata vezanih uz London, uključujući i ponovni mix albuma Bitanga i princeza. Ta me priča zaintrigirala i kad se otvorila prilika za Abbey Road, nisam dvojio ni sekunde" ispričao je Bebek te nadodao: "Želimir Babogredac i ekipa iz Croatia Records odmah su prihvatili ideju, osigurali studio, tehniku i sjajnu ekipu, posebno Gogu Martinca, koji je u tom prostoru već doktorirao posao."


Posebnu emotivnu dimenziju cijelom projektu daje činjenica da u bendu svira i njegov sin Zvonimir (gitara), s kojim Bebek danas dijeli pozornicu i kreativni proces. Uz Zvonimira, prateći bend čine: Davorin Silađi (gitara), Filip Borovec (bubnjevi), Fran Šokić (klavir/hammond) i Karlo Kurtalj (bas gitara). Povodom rođendana, Bebek je od diskografske kuće Croatia Records dobio na poklon posebno izrađenu gitaru Gretsch, kreiranu u Abbey Road Studiju. Gitaru mu je osobno uručio Želimir Babogredac, direktor Croatia Records, a Bebek je dar primio s velikim oduševljenjem, ističući koliko mu znači imati instrument izrađen posebno za njega. Nove verzije pjesama Sto sam dana pio i Oprosti mi što te volim prve su objave s ovog posebnog izdanja, koje će uskoro biti objavljeno na CD-u, Blu-Rayu i vinilu. Željko Bebek tako svoj 80. rođendan slavi kako i dolikuje: stvarajući, snimajući i dijeleći glazbu s publikom.
