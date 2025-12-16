FOTO Željko Bebek proslavio 80. rođendan, a sve je raznježila ova poruka supruge Ružice

Legendarni pjevač Željko Bebek danas slavi svoj 80. rođendan, a najposebniju čestitku uputila mu je supruga Ružica. Emotivnom objavom na Instagramu dirnula je srca mnogih, podijelivši obiteljsku fotografiju sa sinom Zvonimirom i kćeri Katarinom. - Sretan ti rođendan ljubavi! Tvojih prvih 80, a naših 28. Koji si ti moj Kralj, tata naše djece, moje sve… Volim te, ti sve znaš, oduvijek - zauvijek - napisala je Ružica, otkrivši da njihova ljubavna priča traje gotovo tri desetljeća.

Ubrzo nakon supruge, oglasio se i sam slavljenik, zahvalivši se svima na svom Instagram profilu. Bebek je pokazao koliko mu znači podrška publike koja ga prati više od pola stoljeća. - 80 godina života, muzike, ljubavi i srce mi je prepuno. Hvala vam na porukama, čestitkama i energiji koju mi stalno dajete! Vaš Bebek - napisao je glazbenik.

Ljubavna priča Željka i Ružice započela je na jednom od njegovih koncerata, unatoč velikoj razlici u godinama - njoj je bilo 18, a njemu 52. Njihova veza izdržala je sve izazove, a u braku su od 2002. godine. Njihov skladan brak, koji traje već 28 godina, često se ističe kao jedan od najstabilnijih na estradi.

FOTO Željko Bebek s obitelji otputovao na drugi kraj svijeta! Posebnu pažnju ukrali njegovi nasljednici

Rođen u Sarajevu, Bebek je obilježio glazbenu povijest regije kao jedan od najprepoznatljivijih rock vokala. Zvjezdani status stekao je kao prvi pjevač grupe Bijelo dugme, s kojom je u razdoblju od 1974. do 1984. snimio neke od najvećih hitova. Nakon odlaska iz benda započeo je jednako uspješnu solo karijeru, a njegova energija ne jenjava ni danas, što potvrđuju i brojne čestitke obožavatelja koje su preplavile društvene mreže.