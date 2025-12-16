Naši Portali
IKONA ROCKA

FOTO Željko Bebek proslavio 80. rođendan, a sve je raznježila ova poruka supruge Ružice

Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima"
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
16.12.2025.
u 17:02

Jedan od najvećih rock vokala s ovih prostora, Željko Bebek, proslavio je svoj jubilarni 80. rođendan u krugu obitelji. Njegova supruga Ružica podijelila je dirljivu poruku, a oglasio se i sam slavljenik

Legendarni pjevač Željko Bebek danas slavi svoj 80. rođendan, a najposebniju čestitku uputila mu je supruga Ružica. Emotivnom objavom na Instagramu dirnula je srca mnogih, podijelivši obiteljsku fotografiju sa sinom Zvonimirom i kćeri Katarinom. - Sretan ti rođendan ljubavi! Tvojih prvih 80, a naših 28. Koji si ti moj Kralj, tata naše djece, moje sve… Volim te, ti sve znaš, oduvijek - zauvijek - napisala je Ružica, otkrivši da njihova ljubavna priča traje gotovo tri desetljeća.

Ubrzo nakon supruge, oglasio se i sam slavljenik, zahvalivši se svima na svom Instagram profilu. Bebek je pokazao koliko mu znači podrška publike koja ga prati više od pola stoljeća. - 80 godina života, muzike, ljubavi i srce mi je prepuno. Hvala vam na porukama, čestitkama i energiji koju mi stalno dajete! Vaš Bebek - napisao je glazbenik.

Ljubavna priča Željka i Ružice započela je na jednom od njegovih koncerata, unatoč velikoj razlici u godinama - njoj je bilo 18, a njemu 52. Njihova veza izdržala je sve izazove, a u braku su od 2002. godine. Njihov skladan brak, koji traje već 28 godina, često se ističe kao jedan od najstabilnijih na estradi.

FOTO Željko Bebek s obitelji otputovao na drugi kraj svijeta! Posebnu pažnju ukrali njegovi nasljednici
Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima"
1/13

Rođen u Sarajevu, Bebek je obilježio glazbenu povijest regije kao jedan od najprepoznatljivijih rock vokala. Zvjezdani status stekao je kao prvi pjevač grupe Bijelo dugme, s kojom je u razdoblju od 1974. do 1984. snimio neke od najvećih hitova. Nakon odlaska iz benda započeo je jednako uspješnu solo karijeru, a njegova energija ne jenjava ni danas, što potvrđuju i brojne čestitke obožavatelja koje su preplavile društvene mreže.

Anđa Marić otvorila dušu: 'Moj sin je alkoholičar, bolesnik i ovisnik. Sada je u istražnom zatvoru'
Željko Bebek

Archives Rob Reiner
NICK REINER

Tko je sin slavnog redatelja koji je optužen za stravična ubojstva? Godinama se borio s ovisnošću, a o njemu je otac snimio film

Promovirajući film, Nick je u intervjuima detaljno opisao svoju borbu. "Počeo sam s 15 godina i otada sam bio u više od 17 rehabilitacijskih centara", izjavio je tada, objašnjavajući zašto pomoć dugo nije davala rezultate. "Nisam bio spreman prestati. Moji roditelji su činili sve što su mogli, ali ovisnika ne možete prisiliti na trijeznost. Morate sami doći do te točke.

