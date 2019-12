Nives opet provocira! Fanovi: 'Što će ti kći reći kad vidi mamu golu'

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus ponovno je zagolicala maštu svojim pratiteljima.

Naime, trenutačno se nalazi u Splitu, te je odlučila objaviti fotografiju na kojoj je odjevena samo u bijeli kaput i štikle. Jasno se vidi da nema grudnjak, a neki obožavatelji su uvjereni da nije obukla ni gaćice. U opisu fotografije je napisala 'Dobro jutro, Splite'.

"Obuci si donje rublje, što će ti kći reći kad vidi mamu golu samo s ogrtačem pokrivenu na terasi" napisao je jedan od njih siguran da Celzijus nema ništa na sebi osim kaputa i štikli. Nives nije odgovarala na provokacije, već je odlučila uživati u lijepom danu te je objavila još nekoliko fotografija na InstaStoryju.

Dok jedni hvale njezin izgled i seksepilna izdanja, drugi je kritiziraju zbog tako izazovnih fotografija, pa im je pjevačica i spisateljica odlučila poslati poruku u kojoj je napisala: "Ne volim kada ljudi ocjenjuju moj moral kroz centimetre tkanine koju nosim na sebi. Moral ne može i ne smije biti nešto što ćemo mjeriti tekstilnim metrom."

Podsjetimo, Nives je nedavno gostovala u emisiji Đir s Memom, te je progovorila o seksu na Maksimiru, priči staroj desetak godina.

- To se doista zbilo u Maksimiru. Ne bih to nazvala seksom, više je to bilo nekakvo romantično druženje. Naime, tu me večer suprug zaprosio - otkrila je pravu istinu o tom događaju Nives, te dodala kako se s Dinom Drpićem, unatoč razvodu, i dalje čuje.