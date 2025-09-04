Naši Portali
Čarolija u Lisinskom

Nina Unplugged: Dodan novi termin akustičnog spektakla Nine Badrić i Ante Gele!

04.09.2025.
u 10:10

Uz svoje hitove poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dani i godine…, koji desetljećima osvajaju publiku, Nina će izvesti i neke od najznačajnijih pjesama Olivera Dragojevića i Miše Kovača, dajući im poseban osobni pečat

Nakon što je koncert Nine Badrić zakazan za 22. listopada 2025. u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu rasprodan u rekordnom roku, zbog velikog interesa publike otvoren je i novi termin – 19. studenoga 2025.
Ovoga puta, Nina dolazi na pozornicu u sasvim drukčijem glazbenom ruhu nego što smo je dosad slušali. S akustičnim orkestrom i u aranžmanima Ante Gele, publici će ponuditi novi glazbeni program pod nazivom Nina Unplugged. Uz svoje hitove poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dani i godine…, koji desetljećima osvajaju publiku, Nina će izvesti i neke od najznačajnijih pjesama Olivera Dragojevića i Miše Kovača, dajući im poseban osobni pečat.

Koncert uz pratnju unplugged orkestra Ante Gele koji je premijerno izvela ovoga ljeta u galeriji Meštrović oduševio je i najzahtjevnije glazbene sladokusce te je rasprodajom prvog termina u Lisinskom potvrdio status ekskluzivne glazbene priče za koju se traži ulaznica više. Zato, osigurajte svoje mjesto na vrijeme jer ovakva glazbena poslastica se ne propušta!


Ulaznice za drugi koncert 19.11.2025. dostupne su putem Lisinski.hr i na blagajnama dvorane!


 
Avatar krcedolac
krcedolac
10:25 04.09.2025.

Ništa do "spektakla".

