Nina Kraljić : 'Biseksualna sam. Zbog glazbe sam imala bolesnih odricanja, a od batina još imam ožiljke'

Nakon što se na svom Facebook profilu obračunala s hejtericom koja ju je nazvala sotonisticom, glazbenica Nina Kraljić u podužoj je objavi iznijela svoja razmišljanja o životu, ali i iznijela detalje iz svog privatnog života.

- Nikad nećeš biti dovoljno lijepa i posebna za scenu. To su bile riječi koje sam čula sa 17 godina od djelatnice jedne medijske kuće, kada sam se odlučila prijaviti na prvo malo ozbiljnije natjecanje, nakon puno bolesnih odricanja zbog mog glazbenog puta. Od selidbe od kuće s 13 godina, do batina kroz cijelu srednju školu. Još uvijek imam ožiljke na leđima, otvoreno je počela Kraljić.

- Iako su me frizirali kao staru babu i gurali me u novinama kao hrvatsku Susan Boyle, samo jer smo pjevali istu pjesmu kroz slično natjecanje, prošla sam u finale, ali nisam mogla biti svoja. I tada mi se sa 17 godina govorilo da će te ako šutiš, kimaš glavom i ne pokazuješ previše svoj jedinstveni ja, nego se valjaš kao svinjica po blatnim lokvicama u kolektivnom 'pravi se glupa, smješkaj se i ništa ne govori.', put odvesti daleko. Trebaš samo ne pokazivati da si svoja toliko, nego se prilagoditi jer bez klana nema ni elana. Na sceni budi svoja, ali na službenoj stranici koja je ironično u tvom vlasništvu ne pokazuj previše tko si. Nemoj spominjati teme nevezane uz pjevanje čak i kad su tebi bitne, ali i inače nemoj slučajno pokazati da ti nešto smeta ili nisi savršena ili stojiš iza sebe i kad ne držiš MIRKOfon u ruci jer kako još danas jedan forumaš veli nakon što me netko prozvao sotonisticom (samo zato jer imam drugačiji make up i pjevam drugačiji stilski izraz koji se dotiče naših staroslavenskih korijena) 'da, trebala bi ignorirati komentare koji joj se ne svidaju, a ne pametovati. Bez obzira na to sto zeli biti iskrena, biti svoja i slicno- nekad treba podilaziti sirim masama' , nastavila je pjevačica i dodala kako je shvatila da nije bitno ako pjevaš, nego se radi o psihologiji prodaje.

BUDI TO ŠTO JESI? (moj prvi blog post) 'Nikad nećeš biti dovoljno lijepa i posebna za scenu' su riječi koje sam čula sa... Objavljuje Nina Kraljić u Ponedjeljak, 18. siječnja 2021.

- Koliko puta sam nešto napisala iza čega stojim i onda to brisala jer su mi odmah govorili 'Nina, nemoj. Nemoj. Završit ćeš u novinama i znaš gdje živimo' Gdje? U tiraniji? Ne, ne mislim više brisati ništa. Imam istu personu i kad se kamere ugase, ali taj dio nam ne odgovara. Smiješno zar ne? Apsurdno sigurno. Tko je stvarniji, tko pokazuje ranjivost, a snažno zastupa ono u što vjeruje je ovdje u velikom problemu i još ako javno progovaraš u problemima koja opažaš ili jednostavno govoriš svoju istinu složio se netko s njom ili ne - objasnila je Nina i dodala kako je najbitnije publici predstaviti se onakvom kakva jest.

- Ako pjevaš o jednoj divnoj ženi ili divnom muškarcu, a ispod stola maziš plesača ili plesačicu, a javna si osoba, onda budi primjer za LGBT zajednicu i reci kako stvari stoje i budi pozitivan primjer. U čemu je problem, ja sam otvoreno biseksualna. Kratko i jasno to je stav iza kojeg stojim i cijenim jednako negativne koliko i pozitivne komentare, otvoreno je napisala Nina koja smatra kako nema dovoljno podrške za svoj rad.

- Ovdje dobiješ 'hajde, trpjet ćemo je jer lijepo pjeva, ali to je to, možda ako se zadrži i ne pukne na živce i ostane godinama svoja, ali ne prestane raditi, možda joj neku nagradu 'uvalimo' za 20 godina kad joj ona više neće ništa ni značiti, već će ju dati nekom mladom tko treba podršku onako kako ju je trebala kad je ona bila tih godina, rekla je Nina koja je često dobivala savjete da ode iz Hrvatske.

- I onda dodatak: 'Znaš kakvi smo mi Hrvati. Kad napraviš nešto vani, tek onda ćemo te priznati.' Gdje je tu logika. Recite mi molim vas, željna sam učenja. Zašto moram otići van da bih bila priznata? Zašto tolika borba protiv istine? Poanta je jasna. Biti svoj je privilegija koja se ne cijeni dovoljno - zaključila je Nina.