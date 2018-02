Nina Erak Svrtan: Što se tiče nove ljubavi, sve su karte otvorene

Za svoj rad u brojim predstavama glumica Nina Erak Svrtan osvojila je brojne nagrade, a samo pohvale dobiva za lik Janke, koju je utjelovila u seriji “Počivali u miru”. U seriji je uživala raditi, a uskoro će kazališne daske podijeliti s kćeri Petrom, koja ju je prije nekoliko godina šokirala odlukom da se posveti glumi.

Gledamo vas na HRT-u u seriji “Počivali u miru”, kako vam je bilo raditi na tom projektu?

Super mi je bilo, gledala sam prve dvije sezone i mislim da je ovo jedna od naših najboljih serija s odličnom ekipom. U glavnoj je ulozi prekrasna Judita Franković, tu je Dragan Despot, ostali kolege, redatelj Goran Rukavina, producenti, to je rijetko divna ekipa i bilo mi je drago kada su me pozvali. Dali su mi na papiru jednu vrlo zahtjevnu ulogu, ali kada se nečeg uhvatim, uvijek od toga

napravim kolačić. Mislim da sam to napravila i od ove uloge. Redatelj mi je dao u potpunosti otvorene ruke i nije izrezao ni jednu riječ koju sam snimila. Dala sam ulozi svoju energiju, svoj neki saft i mogu reći da sam dobila pozitivne kritike i lijepe poruke od kolega, a to mi je najdraže.

Što vas je privuklo ulozi Janke Katunarić?

Uvijek te privuče ono nešto što ti nisi. Ona stvarno nije meni nalik, a u svim našim tvrtkama postoje takve samozatajne žene, koje cijeli svoj život podrede poslu i sebe zapostave kao ženu, kao majku, kao kraljicu. Ona ne vodi računa je li joj kosa obojena, jesu li joj nokti sređeni, dolazi li na posao našminkana i odjevena po posljednjoj modi. To je žena koja radi, šljakerica koja mi se uvukla pod

kožu jer sam je glumila bez šminke i nisam se trudila biti dobrodržeća žena u godinama. Bila sam jedna obična žena, ali čini se da se to ljudima svidjelo.

Volite takve odmake?

To mi je sada postalo pravilo i veselim se svim sljedećim ulogama toga tipa jer sam konačno sa sebe skinula kožu mlade zgodne žene i postala zrela žena koja može bez šminke, može biti debela, mršava, bilo kakva – ali mora biti dobra glumica.

U Hollywoodu je pokrenuta inicijativa da se zabrani stranicama poput IMDB-a da pišu godine, a problem je i što je jako malo dobrih uloga za žene u zrelijim godinama. Kako vi gledate na to?

S prvim se slažem. Zašto bi trebale pisati godine, pogotovo kada vas se stavlja u kontekst veza i brakova. Uvijek se naglašava koliko je netko stariji ili mlađi, a svi smo mladi u duši, dok su godine samo brojka. Nije stvar u tome da su godine prepreka ulogama, nego općenito nema dovoljno dobrih ženskih uloga. Uvijek je bilo puno više prekrasnih uloga za muškarce. Scenaristi mladi, gdje

ste da ste, napišite neke lijepe uloge za žene jer je Hrvatska puna predivnih glumica.

Na čemu trenutačno radite?

S Bobom Jelčićem radim autorski projekt u kazalištu koji još nema naslov, ali je premijera za mjesec i pol dana i tome se jako veselim. S njim sam snimila film “Sam samcat”, koji će se prikazati ove godine na Pulskome filmskom festivalu, i smatram da je jedan od naših najboljih redatelja. Imam čast sada glumiti jednu od glavnih uloga u njegovoj novoj predstavi, a i u filmu imam jednu od važnih uloga, pa svakom filmskom ulogom postajem filmsko otkriće!

Predstavu pripremate u svojem matičnom kazalištu Kerempuh?

Da, a u tom kazalištu imam i jedan od najvećih komercijalnih hitova “5žena.com”. Predstavu smo odigrale već 130 puta, gostujemo i na njoj radim s glumicama iz raznih kazališta koje su fantastične i s kojima možda ne bih imala priliku raditi u teatru. Zbližile smo se, prekrasno nam je i igramo pred punim dvoranama.

Htjeli biste surađivati i s drugim kazalištima?

Kerempuh ima malo glumaca, tako da svi dosta radimo i nemamo vremena ići na posudbu u neko drugo kazalište; više nama dolaze glumci na gostovanja. Bilo bi sjajno kada bi kazališni zakon bio strukturiran tako da smo svi slobodni i da se može putovati iz kazališta u kazalište. Da se međusobno svi bolje upoznamo, da se spoje te energije, jer dosadi kad si cijeli život u istoj kući i znaš kako će ti partner reagirati, kako će te pogledati... Jako volim kada dođu mladi glumci i mislim da oni trebaju graditi novo kazalište, koje smo mi postavili na dobre temelje.

Mlade glumce pripremate za prijemne ispite za Akademiju dramske umjetnosti?

Da, jer to volim. To radim volonterski zato što mogu i zato što mislim da ih mogu poučiti. I kći mi je mlada glumica koja je još na akademiji, tako da uz nju i ja ulazim u neke nove forme. Zagreb je prepun dobrih glumaca, mladih i starih, samo ih treba spojiti. Treba raditi dobre projekte i grozno mi je što se priča kako će se zatvoriti teatar & td. Zbog toga svi trebamo izaći na ulice! Umjesto da se osnivaju nova kazališta s novim mladim ljudima, došli smo do toga da se zatvaraju i to je stvarno strašno.

Kako općenito gledate na stanje u kulturi?

Prepuni smo dobrih glumaca, redatelja i predstava. Publika ide u kazalište, samo mislim da su karte malo preskupe. Ovi redovi pred kazalištima uvijek su kada su karte na popustu i nije da ljudi ne žele ići, nego im možda platna moć to ne dopušta. Nešto se tu mora promijeniti.

Vaša je kći krenula vašim stopama i trenutačno studira na Akademiji dramske umjetnosti, no vi i njezin otac niste bili previše oduševljeni kada vam je rekla da želi na glumu?

Ne, jer je bila prvakinja u srednjoj muzičkoj školi. Svirala je klavir, pobjeđivala na natjecanjima i njezini profesori mislili su da će završiti na Muzičkoj akademiji. Dok je bila mlađa, htjela sam je upisati na dramsku ili plesnu grupu, ali to je odbijala. Gledala je predstave, šutjela i nikad ih nije komentirala, iako je u našoj kući uvijek bila galama i ludilo. Kod nas je bio jedan umjetnički kružok, kaos iza kulisa gdje su se radile nove predstave, rušile se stare, a ona je sve to sa strane slušala i nikada nije izrazila želju za glumom. Išla je u matematičku gimnaziju, bila je odlična učenica i tamo su mislili da će biti fizičarka. Nakon što je upisala akademiju, čak mi je jedna profesorica rekla: “Mama, oprostite, ali mi smo mislili da će ona odbrati neko pametnije zanimanje.” Paralelno je išla u te dvije škole, a jednog dana zaklopila je klavir i rekla da želi na ADU. Prvo smo mislili da želi na režiju, ali kad nam je rekla da želi glumu, doživjeli smo istinski šok. Boris i ja dogovorili smo se da je moramo preslušati i, kada jesmo, to nam je bilo bez veze. Nakon što mi je pročitala neku pjesmu, rekla sam joj: “Pa nije mi to baš nešto”, ali ona, horoskopska Bikica, zainatila se i upijala sve ono što smo joj Boris i ja rekli, pa se pripremila. Nismo joj ništa govorili prve godine na akademiji jer smo htjeli da se sama razvija, a kada sam je prvi put gledala tijekom prvog semestra, plakala sam jer nisam prepoznala svoje dijete. Tijekom četvrtog razreda gimnazije i prvog semestra ona je postala netko drugi. To mi je divno i otad ima svu našu podršku i sretni smo.

Uvijek ste tako iskreni s njom?

Da, brutalni smo. Kada mi se nešto ne svidi, uvijek joj kažem, ima tu i suza i ne znam je li privilegij ili ne što ima nas da joj sve kažemo. Možda bi bilo bolje da dopustiš djetetu da griješi, jer je ovako postala perfekcionistica. Sada smo ipak malo stali na kočnicu i ona je jednom nogom u profesionalnom svijetu, vidi se da se odvaja od akademije, da je sazrela i prezadovoljna sam.

Hoćete li surađivati?

Da, glumit će sa mnom u “5žena.com”, mijenjati Miju Anočić Valentić. Ispast će neuvjerljivo, ali stvarno nisam lobirala ili je preporučila, čak je i mene iznenadilo što je moja kći pozvana da mi glumi kćer. Sve što dobije, dobije svojom zaslugom, a ispada da smo joj mi namjestili. To je križ koji će nositi cijeli život, ali spremna je na sve ugodne i neugodne situacije.

Smeta li vam to što se misli da joj vi nešto namještate?

Njoj ne smeta, ali meni da. Istinski me zaboli kada čujem nešto o nepotizmu, bijesna sam i mogla bih isukati sve mačeve.

Tko su vaši kritičari?

Moj bivši muž, on je stvarno okrutno kritičan. Dok sam bila mlađa, to mi je bilo prestrašno i stalno smo se svađali, stalno je bio neki sukob. Ja sam kritizirala njegove predstave, on moje. Kako sada maltretiramo Petru, tako smo tada jedno drugo. Imam i nekoliko prijatelja koji nisu iz naše branše iako mi jedna prijateljica kaže da joj se ne sviđa što radim na pozornici, zabrinem se jer je ona

publika. Iskrena je i ne štedi me.

I dalje vam je bivši suprug kritičar?

Da, pa mi smo se civilizirano rastali i nismo u neprijateljskom odnosu. Dapače, sve je dobro, samo više ne dijelimo stol i postelju.

Je li teško ostati u dobom odnosu s bivšom ljubavi?

Ponekad je teško. Na početku smo u dobrim odnosima bili zbog Petre, barem ja, iako sam ga htjela baciti kroz prozor. Poslije se smiriš, smire se emocije. U svim raspadima veze i braka ostane jedan koji više voli i koji misli da se nešto moglo spasiti, a to sam možda bila ja, ali sad sam dobro.

Što ste iz svega naučili?

Iz propasti jednog braka? Da ništa nije vječno. Čovjek se opusti i mislim da sam ja bila takva. Mislila sam da ćemo biti zajedno cijeli život jer smo prekoračili 25 godina braka... ali nismo. U tom trenutku on nije mene zamijenio za pola mene, jer se često žene boje da će neka mlađa ući u njihov život. Čini se da je kod nas jednostavno ljubav presušila i nismo imali dovoljno volje i snage da je obnovimo. Nažalost, odustali smo jedno od drugoga, a nisam mislila da će se to ikada dogoditi. Prešla sam i preko tih njegovih novih ljubavi i sve je to više pogodilo Petru nego mene, ali i ona je sada bolje. Mi žene ne damo se i digle smo se kao feniks iz pepela. U jednom trenutku sve me to jako pogodilo, kako da me netko bacio iz aviona, ali dočekala sam se na noge. Sve mačke imaju devet života, pa tako i ja.

Jeste li spremni i otvoreni za novu ljubav?

Nedavno je u jednom časopisu pisalo da ste se samo zagonetno nasmiješili na pitanje o novoj ljubavi. I dalje je na mom licu zagonetni osmijeh. Novih ljubavi uvijek ima jer to nije nešto što se događa samo između muškarca i žene ili dvojice muškaraca, dvije žene, tu je ljubav prema djeci, prema životinjama, prijateljima. Sada sam otkrila niz novih ljubavi koje sam prije zapostavila, a to su

odlasci na izložbe, koncerte, druženje s prijateljima koji nisu iz moje profesije. Malo sam se prebacila u jednu novu dimenziju i mogu reći da mi je lijepo. Što se nove ljubavi tiče, sve su karte i opcije otvorene. Ništa više nije odškrinuto, nego su sva vrata i prozori širom otvoreni i veselim se svakom novom danu jer mi je sad lijepo.