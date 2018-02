Brando i moj muž su završili u krevetu, a droge je tada bilo svugdje

Udovica Richarda Pryora izjavila je kako je njen suprug spavao s Marlonom Brandom. Tako je potvrdila ono što je Quincy Jones rekao u svom intervju Vultureu.

Grammyjem nagrađen producent i glazbenik u intervju je rekao kako je Brando bio u stanju spavati s bilo kim.

- On bi se seksao s poštanskim sandučićem, s James Baldwinom, Richardom Pryorom, Marvinom Gayjem - rekao je Jones u intervju. To isto za TMZ potvrdila je i Jennifer Lee Pryor koja je s komičarom i glumcem dva puta bila u braku, prvi put od 1981. do 1982. i drugi put od 2001. dio 2005. godine.

- To su bile 70-e. Droge je bilo svugdje, seksali biste se i s radijatorom ako ste uzeli dosta kokaina i poslali biste mu cvijeće ujutro. - ispričala je Jennifer.

Kaže kako se njen suprug ne bi nimalo uvrijedio što je Jones ovo otvoreno priznao u intervju jer je uvijek bio iskren po pitanju seksualnosti i seksualnih odnosa koje je imao s prijateljima. Dodala je i kako je komičar svoje seksualne aktivnosti bilježio u dnevniku koji planira uskoro objaviti.