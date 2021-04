Nina Badrić poručila obožavateljima: Digni glavu visoko i kleči jedino pred Bogom

Pjevačica Nina Badrić (48) uoči Uskrsa je objavila fotografiju iz Dalmacije na kojoj se vidi koliko je dobro raspoložena. Uz objavu je napisala:

Lijepa si

Vrijedna si

Jedinstvena si

Dragocjena si

Prekrasna si

Dobra si

....Odbaci sve što te drži za ovaj raspadljiv Svijet digni glavu visoko i kleči jedino pred Bogom!

Uskoro su joj se javili brojni obožavatelji i pratitelji koji su joj čestitali Uskrs i zaželjeli bolje dane od ovih pandemijskih koje glazbenica, baš poput mnogih drugih kolega, provodi nenastupajući. Od tada svakodnevno prima upite brojnih obožavatelja o tome kada će ponovno zapjevati pred publikom.

Naime, Nina Badrić je prije nešto više od godinu dana, u zagrebačkoj Areni održala posljednji veliki koncert prije pandemije. Od tada je često komentirala mjere koje su donesene za pomoć glazbenicima, glazbenoj industriji i svim umjetnicima. Posebno se osvrnula na one za pomoć organizaciji koncerata: "Ta sredstva su namijenjena organizaciji koncerata i pokrivanju produkcijskih troškova (najam prostora, tehnike, razglas, rasvjeta, zaštitarska služba, COVID mjere, dezinfekcijska sredstva i sl.) Tako se prioritetno pomaže onima koji nisu glazbenici, već mnogobrojne prateće djelatnosti nužne za funkcioniranje glazbene djelatnosti koji također moraju prehraniti svoje obitelji", pisalo je u priopćenju iz Hrvatske glazbene unije koje je na svom Instagramu podijelila i pjevačica Nina Badrić i reagirala je na to ovim riječima: "Najbolje bi bilo da se ukine i ugasi glazba." Početkom godine za regionalne je medije više puta komentirala u kakvoj su se situaciji našli glazbenici zbog pandemije koronavirusa i nemogućnosti da rade svoj posao. "Pandemija koronavirusa promijenila mi je sve. Kao i svim drugim ljudima na planeti tako je i moj život uzdrmala do temelja", kazala je Nina koja je među prvima skrenula pozornost na tešku situaciju u kojoj su se našli glazbenici, no njezin je apel izazvao brojne negativne reakcije ljudi.

"Sve sam već rekla na tu temu. Činjenica je da smo jedino mi glazbenici od trećeg mjeseca ostali bez prava na rad. I sigurna sam da ćemo posljednji početi s radom. Mislim da će iduće ljeto donijeti par koncerata", kazala je pjevačica koja je slobodno vrijeme iskoristila kako bi se posvetila sebi. "Prvi put u životu imam vrijeme samo za sebe. Do sada sam trčala, bila na sto strana svakog tjedna na drugom kraju svijeta, a sada sam se susrela sama sa sobom i shvatila koliko sam sebi nedostajala. Uživam u svakodnevici i običnom životu. Sredila sam sve stvari koje su bile godinama na čekanju i zapravo poštujem ovo vrijeme mira i tišine", kazala je Nina i dodala da za svima želi samo zdravlje.

