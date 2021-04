Superzvijezda žestoko kažnjena zbog prijetnji poznatom glumcu

Kevin Durant kažnjen je zbog sukoba s poznatim glumcem Michaelom Rapaportom na Twitteru s čak 50.000 američkih dolara. Odredila je tako NBA liga.

- Kažnjen je zbog korištenja uvredljivog i omalovažavajućeg jezika na društvenim medijima - priopćili su iz NBA.

Košarkaška zvijezda često ima ispade na društvenim mrežama, gdje je i često meta. Počelo je to s njegovim prelaskom u Golden State Warriorse u ljeto 2016. pogrdnim nadimkom "zmija", popraćenim takvim emojijima.

Iako se dan prije ove kazne Durant ispričao zbog ponašanja, nije pomoglo. Nadajmo se za njega da jest to što je imao privatni razgovor i s trenerom Steveom Nashom.

- Žao mi je što su ljudi pročitali što sam napisao - stoji u njegovoj isprici.

Čak se ispričao i glumcu, ali on to nije prihvatio. Naime, Rapaport je veliki košarkaški zaljubljenik, ali i osoba bez dlake na jeziku, kaže što misli. Tako je rekao za Duranta da je "superosjetljiv", aludirajući na činjenicu da preburno reagira na svaku kritiku ili ono što smatra kritikom. Takva prosudba nije se svidjela zvijezdi Brooklyna pa je svašta napisao, Rapaport to podijelio na profilu te se dalje ubrzano proširilo.

- Ti si p***ica i govnar - neke su od uvreda koje je popraćeno homofobnim referencama, ali i brojnim "sočnim" uvredama.

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF