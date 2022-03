Nina Badrić objavila novu fotku, a sve oduševila naša misica s kojom je pozirala: 'Bila je ljepotica i ostala je ljepotica'

Nakon što je pjevačica Nina Badrić održala još jedan uspješan koncert, ovaj put u Sarajevu odlučila se tamo zadržati još koji dan. Na Instagramu je objavila kako se družila s dragim prijateljima, a mnogima je zapela za oko jedna osoba na fotografiji. Riječ je naime, o Anici Kovač. Bivša misica neko se vrijeme nije pojavljivala u javnosti, a mnoge je pratitelje na Instagramu oduševila odličnim izgledom.

Nina je uz fotografiju kratko napisala: 'Pogodite tko je šefica i zašto baš Anica.'

Brzo su se počeli nizati i komplimenti na račun bivše misice.

''Anica je top. Bila je ljepotica i ostala je ljepotica'', ''Anica je najljepša'', ''Sve ste predivne, ali jedna je Anica'', pisali su Ninini pratitelji, a fotka je u kratkom vremenu skupila gotovo šest tisuća lajkova.

Anica, tada Martinović, rođena je 3. ožujka 1976. u tadašnjem Duvnu, a današnjem Tomislavgradu u BiH. Roditelji Mila i Ivan već su imali sina Antu, a bolji život za sebe i obitelj odlučili su potražiti u Njemačkoj. Prvo sami, a poslije i s djecom. Martinovići su se pokazali kao vrlo marljivi i uspješni ljudi, pa je i Aničin otac ubrzo osnovao građevinsku tvrtku. Kad se obitelj okupila, obitelj se proširila za još jednu kćer, Josipu, te najmlađeg sina Stipu. Anica se brzo osamostalila. Već s 18 godina postala je uspješna manekenka i skrasila se najprije u Parizu, a zatim se vratila u Hrvatsku.

Inače, Anica je sve do prošle godine imala zatvoren profil za javnost te su njene fotografije na ovoj društvenoj mreži mogli vidjeti samo njezini prijatelji. No, prošle godine odlučila je to promijeniti. Anica Instagramu ima tek nešto manje od 5000 pratitelja, a njezine objave nisu nimalo poput onih influencerskih. Sudeći po objavama, Anica ne mari previše za Instagram, povremeno objavljuje slike svoje obitelji, selfije, vjerski citate ili pak fotografije iz prošlosti s prijateljima.

Podsjetimo, Anica je nakon pobjede na izboru za Miss Hrvatske 1995. godine osvojila titulu prve pratilje na izboru za Miss svijeta. Anica nosila je haljinu dizajnerice Branke Donassy koja je proglašena najljepšom na svijetu, a nakon nje ni jedna Hrvatica nije ponovila isti uspjeh na svjetskom izboru.

