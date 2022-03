Ivana Banfić progovorila o najvećem strahu koji je proživjela: 'Poslije toga više se apsolutno ničega ne bojim'

Pjevačica Ivana Banfić (52) uskoro će se okušati u reality showu Survivor kojeg će snimati u Dominikanskoj Republici. Za sebe će reći da je prošla sve, boravila je u hotelima od pet zvjezdica, ali i u kućici od banana i lišća.

''Najdivlje Amazona, tamo u Peruu gdje sam spavala u kućici od banana i lišća, s domorocima. Indija, spavala sam u pustinji, od tih, takvih krajeva divljih. Nekako me to privlači, ali i logično zapravo zato što karijera pjevačice i zvijezde, celebrityja, sam prošla apsolutno sve, 5 zvjezdica hotel, pjevala sam ne znam kome nisam, prošla sam sva najbolje jela, jahte, sve te simbole'', priča Ivana Banfić za za IN Magazin.

No, najveći strah iskusila je tijekom potresa u Sisku. Naime, epicentar razornog potresa bio je tri kilometra od njezine kuće.

''Nakon potresa u Sisku, ne postoji više strah od apsolutno ničega u meni. Jedan od najvećih strahova koje sam iskusila u životu, moram priznati. U Velikoj Gorici jer još uvijek tamo to drhtulji, tko zna koliko će i nekako, nije mi to ugodno. Tako da sam u Gorici, a tamo odem povremeno, ali ne ulazim u kuću, nego sam na polju'', kazala je Ivana.

Otkrivati novo i nepoznato uvijek ju je zanimalo, a majka joj je zbog toga uvijek govorila da je bila adrenalinski tip.

''Skakala sam s padobranom, u akrobatskom luping avionu koji radi razno razne akrobatske stvari, pa sam ronila s bocama, penjala se to jest spuštala s jedne zgrade'', ispričala je Ivana.

VIDEO>>Sanja Brajković s Radija Sljeme: "Četiri desetljeća još sam svježa i željna posla, nije mi dosadio"