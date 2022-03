Emilija Kokić: Nisam prepoznala Mijinu pjesmu kao pjesmu koja bi nas mogla predstavljati na Eurosongu

Emilija Kokić s grupom Riva pobijedila je na Eurosongu 1989. godine, a ove godine je bila članica zagrebačkog žirija na Dori na kojoj je ove godine pobijedila Mia Dimšić, a Emilija kaže kako u Mijinoj skladbi nije prepoznala pjesmu za Eurosong koji se u svibnju održava u Torinu.

- Kada je riječ o Miji Dimšić ja nisam objektivna jer mi je ona jako draga i volim je. Sviđa mi se sve što radi i što je do sad napravila. Njen autorski rad i rukopis na koji ona prezentira sebe i svoje pjesme je nešto što ja stvarno poštujem. Nema pravila koja pjesma bolje prolazi, brža ili sporija. Eurosong i je tako zanimljiv i nepredvidiv jer stvarno nema pravila. Ja sam bila u zagrebačkom žiriju i ja nisam prepoznala Mijinu pjesmu kao pjesmu koja bi nas mogla predstavljati. Zato vam i kažem, Eurosong i je nepredvidiv - izjavila je za Story. Zbog ruske invazije na Ukrajinu donesena je odluka kojom Rusija ne može nastupiti na Eurosongu ove godine, a Ukrajina je zasada favorit.

- Ukrajina će definitivno pobijediti na Eurosongu, to uopće nije upitno. Tko god brani sebe i svoj dom ima jači motiv. Srce je na njihovoj strani - kazala je Kokić i dodala kako nije u redu što je Rusija izbačena.

- To je jako teško, i u sportu i u glazbi ti ljudi nemaju nikakve veze s tim. Nažalost sankcije su takve kakve jesu, ne mislim da je uredu to što je Rusija izbačena s natjecanja, ali razumijem da je to tako. U redu je da svi snose nekakvu odgovornost poručila je glazbenica.

