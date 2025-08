Nikša Bratoš samo za Večernji govori o vremenu kada je nastala pjesma koja je obilježila Oluju i Domovinski rat

Ugledni glazbeni producent, aranžer i skladatelj Nikša Bratoš u povodu obilježavanja 30. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja gostovao je u studiju Večernjeg lista, a tema našeg razgovora bila je pjesma "Moja domovina", koja je na određeni način obilježila Oluju te postala svojevrsni simbol Domovinskog rata. O nastanku jedne od najpoznatijih domoljubnih pjesama, koja će u kolovozu navršiti 34 godine postojanja, Bratoš nam je rekao: – Među nama glazbenicima bilo je pitanje kako bismo mi mogli pomoći u tim ratnim vremenima. Ja sam tad dosta surađivao sa Zrinkom Tutićem. I onda me Tutić jedne nedjelje u osmom mjesecu nazvao da dođem do njega, da će doći i Rajko Dujmić, da nešto trebamo napraviti. Bila je ideja da radimo "Band Aid" i da mi glazbenici svi zajedno napravimo nešto za Hrvatsku, za motivaciju, sve ono što je trebalo tog trenutka – podići atmosferu i pokazati neke pozitivne stvari za ljude u Hrvatskoj. Pred Nikšom, Rajkom i Zrinkom slijedilo je biranje ljudi koji će iznijeti projekt. Kako kaže, za svaki stih birao se drugi izvođač:

– Prvo smo imali relativno širok popis ljudi koji bi bili poželjni i onda ljudi koji su to zaista htjeli. Znali smo tko su dvije osobe s kojima bi bilo dobro početi i završiti. Riječ je o Arsenu Dediću i Oliveru Dragojeviću, u tom trenutku, a i generalno, dva najjača glazbena imena. Zatim smo slagali ljude, da to ima nekakvog smisla, s obzirom na tekst koji treba izgovoriti i melodijsku liniju koju treba dočarati. Sjećam se da sam u cijeloj toj priči inzistirao da jedan do drugog budu dvije osobe s dva kraja glazbenog spektra. To su Mišo Kovač i Davor Gobac i to je na koncu tako ispalo – otkriva Bratoš. Pjesmu je prvi put čuo na klaviru sa Zrinkom, dok je raspisivao aranžman i radio instrumentalnu podlogu, no jedan drugi trenutak u njemu je pobudio ponos:

– Kad smo čuli sve zajedno. Kad pjesma krene od početka do kraja, s uvodom, pa kad se krenu redati svi ti ljudi u zajedničkoj ideji, s jednom te istom plemenitom namjerom. Pogotovo je lijep trenutak kad gospodin Prohaska dirigira zborom u kojem, kamo god pogledate, vidite neko poznato glazbeno lice. Svi su bili tu, svi su željeli pomoći domovini na taj način. Sjećam se da je prvo prikazivanje bilo 15. rujna u Dnevniku HRT-a i da je bilo drhtanje i treperenje jer montiranu snimku nisam ni ja vidio do trenutka dok nije bila na televiziji – prepričava producent, ističući kako se ubrzo pojavilo olakšanje, a potom i zadovoljstvo viđenim. Pjesma "Moja domovina" je postala na neki način i neslužbena himna Domovinskog rata.

– Mislim da je pjesma zaista utjecala od nekog općeg raspoloženja, morala građana... Kako god hoćemo. Na koncu je ipak postala "neslužbena himna". To je jedna od rijetkih pjesama koja tijekom svog ovog vremena nije ni jednog trenutka izgubila osnovnu svrhu zbog koje postoji niti je izgubila na vrijednosti – poručuje aranžer, kojeg razne situacije u životu podsjete na važnost pjesme:

– Ima puno trenutaka. Ovi praznični dani poput proslave Oluje, trenuci kad slavimo nešto što je država zaista napravila, onda čovjeku bude jako drago što je svojim sitnim segmentom nešto gradio, pa se iz toga nešto izrodilo i lijepo odigralo. Bude mi drago i kad ljudi na nekoj nogometnoj utakmici sami to zapjevaju. Dakle, ljudima to ipak nešto znači. Nitko im nije pustio pjesmu, oni su sami zapjevali "Moju domovinu" jer je nose u srcu na takav način. A onda bude i onih drugih trenutaka. Na žalost, kad vidim da je pjesma zloupotrijebljena za reklame. To mi je grozno. Ne možete himnu prodavati za reklamu – zaključio je Bratoš, a cijeli razgovor s našim sugovornikom možete pogledati na YouTube kanalu Večernjeg lista.

Od samostalnosti pod hrvatskim glazbenim nebom izrodile su se mnoge druge domoljubne pjesme koje su ostavile veliki trag. Još jedna grupna skladba koju često susrećemo na sportskim događanjima jest "Lijepa li si" Marka Perkovića Thompsona. Ako je "Moja domovina" himna Domovinskog rata, onda Thompsonov hit možemo smatrati himnom hrvatskih navijača. Naime, dugo godina puštala se uoči i nakon utakmica hrvatske nogometne reprezentacije te su uz nju proslavljene neke od najvećih pobjeda. Među najljepše pjesme domoljubne tematike također spada "Dajem ti srce" u izvedbi Doris Dragović. Riječ je o skladbi s istoimenog albuma iz 1992., a mnogi ne znaju da je stihove napisao Zlatan Stipišić Gibonni, dok glazbu potpisuje Zrinko Tutić. Valja svakako spomenuti i pjesme "Tvoja zemlja" koju je pjevao Vice Vukov, "Zemlja dide mog" Meri Cetinić, "Bože, čuvaj Hrvatsku" Đanija Maršana, "Od stoljeća sedmog" Dražena Žanka, "Stop the War" Tomislava Ivčića...