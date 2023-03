Nikolina tradicionalnom večerom oduševila goste i zaradila dvije desetke

Zasutpnica u osiguranju Nikolina Mikočević otvorila je ovotjednu 'Večeru za 5 na selu'. Dolazi iz sela Petrovec kod Siska, a u show se prijavila zbog dobre zabave i stjecanja novih prijateljstava. Ugostila je tajnicu Mateu Lovrenščak, kuhara Zorana Tota, umirovljenog branitelja Olivera Sučevića te prodavačicu Branku Sučević. Ekipi je spravila večeru od tradicionalnih namirnica pa su se tako na njezinom popisu našli suhi sir, kobasica, buncek, kiselo zelje, lungić, jabuka i svježi sir. Nikolina je u konačnici zaradila visokih 36 bodova te niz komplimenata na račun svoje večere, a posebno glavno jela i deserta.

Nikolina je pripravu svoje večere započela pripravom deserta kojeg je nazvala 'Mamino djetinjstvo'. Radilo se o štrudli od jabuka. "Domaćin je jako vezan za roditelje, vjerojatno se radi o nekom maminom starinskom receptu", prognozirala je tajnica Matea. Složili su se s njom supružnici Branka i Oliver. "Vjerujem da će koristiti jabuke, a možda i svježi sir", rekao je kuhar Zoran. "Jabuke su sigurno domaće, reske", dodali su Oliver i Branka. "Što se tiče štrudla, svemu me naučila moja baka, mama od moje mame, svemu nas je naučila", ispričala je Nikolina o desertu. Uz jabuke, za štrudlu je korstila i svježi sir od njezine mame.

"Netko voli jabuke, a netko sir - ja volim i jedno i drugo pa se nadam da će tako i gosti". Nakon vješte priprave štrudli od jabuke i sira, Nikolina se bacila na glavno jelo - 'Tatinu gibanicu'. "Moja baka i djed na selu su znali praviti gibanicu, uvijek bi nas to dočekalo. Radujem se što ću je probati", otkrio je Zoran. "Zbunjuje me ta gibanica, što bi to moglo biti znači, ovo tatina, možda tata na taj način sprema", jasna je bila Branka. Glavno jelo bila je, objasnila je Nikolina, punjeni lungić sa dimljenim sirom. Domaće lungiće dobavila je kod svojih roditelja. "Bit će nešto rolano", dobro je predosjetio Oliver. Nakon punjenog lungića, na red je došlo i predjelo - 'Okus mog zavičaja'. "Govori mi da je domaćica vezana za ovaj kraj", jasan je Zoran. "Moglo bi biti jako dobro i fino", dodao je Oliver. "Možda suhi sir, kobasice, nešto s ovog područja", zaključila je o predjelu Matea. U predjelu su se našli kiselo zelje, buncek i krpice, a nakon što je i to bilo gotovo - Nikolina se prihvatila dekoracije stola.

Dok su tekle posljednje pripreme, gosti u kombiju su se polako upoznali. "Možda se poznajemo odnekud", rekla je Matea Branki nakon što je ušla u kombi. Odmah su Branka i Oliver otkrili da su u braku, a onda im se u kombiju pridružio i Zoran. Oliver je bio sretan što je u ekipi i muškarac, a svidjelo se paru i što Zoranu nije smetalo što su u natjecanju supružnici. Nakon što se Nikolina odjenula u narodnu nošnju svog kraja, sa dvije djevojke u nošnjama krenula je dočekati goste aperitivom. Na aperitivu su ekipu dočekali i tamburaši. "Bio sam potpuno zbunjen kada sam ušao, stvarno se potrudila", komentirao je Zoran ekipu na dočeku. "Predivno, u nošnji su, prekrasne", izjavila je Branka, a složio se i njezin suprug Oliver. Matea je ubrzo otkrila da Nikolinu poznaje. "Čim sam vidjela Gabrijelinu sliku, znala sam gdje sam došla", otkrila je Matea. Iznenađenje je ekipu oduševilo, a neki su i zaplesali. Ekipa je za aperitiv probala liker od limuna, a potom su se zaputili na predjelo.

Kiseli kupus, krpice i zelje stigli su na stol kao predjelo. "Ostao sam ugodno iznenađen kada je servirala tanjur ispred mene, veliki sam ljubitelj krpica sa zeljem i podsjeća me na moje djetinjstvo", izjavio je Zoran o predjelu. "Mogu ti reći da si me ugodno iznenadila sa krpicama sa zeljem, to mi je jedno od najdražih jela", pohvalio je Zoran Nikolinu. Uz kupus i krpice te buncek, Nikolina je ekipi poslužila i platu sa domaćim suhomesnatim proizvodima. Dok je Oliveru to bilo sjajno, njegova supruga Branka komentirala je da joj je bilo pomalo previše. "Krpice su bile fine, buncek mekan, skuhan", dodala je Branka. "Bilo je stvarno fino, mekano, super", komentirao je predjelo Oliver. "Probao sam komadić, meso je bilo kuhano kako treba, začinjeno, nemam nikakvih primjedbi", zaokružio je komentarom sve Zoran.

Ekipi je Nikolina nakon predjela servirala 'Tatinu gibanicu'. "Mi krumpir sa špekom zovemo tako jer tata to najbolje priprema", objasnila je Nikolina otkud naziv jela. Posebno se to svidjelo Oliveru, koji voli domaće namirnice. "Malo živne čim vidi domaće namirnice, voli on to", ispričala je Branka o svom suprugu. "Glavno jelo je bilo odlično. Inače sam ljubiteljica gljiva", rekla je Matea. Sasvim u redu je bilo i Zoranu. "Meso je bilo punjeno sa sirom, to me oduševilo. Domaći sir je bio, vidi se po okusu", zaključio je kuhar. "Svinjetina sa sirom je bila ukusna i mekana", dodala je Branka. Nakon pohvala na račun glavnog jela, Nikolina je ekipi poslužila i desert - 'Mamino djetinjstvo'.

"Primamljivo je izgledalo, domaće", komentirala je Branka desert. "Štrudla od jabuka mi je bila jako fina, svidjelo mi se domaće vučeno tijesto", dodala je. Zoranu se svidio desert, no štrudla od sira bila mu je manje ukusna. "Bile su mi fine i jedna i druga", zaključila je Matea. Nakon ukusnog deserta, ekipi je Nikolina poklonila i prigodnu šalicu. "Dirnula me večerom, pokazala je tradiciju, jako me dojmila", zaključio je Zoran nakon cijele večere.

Uskoro je stigla i dodjela ocjena. Matea je Nikolini dala 10 bodova, a isto je učinio i Oliver. "Bilo je sve ukusno, fino i domaće", poručio je. Njegova supruga Branka dala je devet bodova. "Nije desetka jer mi je u desertu štrudla od sira bila malo pretvrda i suha", zaključila je Branka. Zoran je Nikolini udijelio sedam bodova. "Dekoracija je mogla biti malo bolja", zaključio je kuhar.

VIDEO Zaručio se Gospodin Savršeni Mijo Matić