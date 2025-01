Nikolina iz 'Života na vagi' otkrila na što je potrošila osvojenih 7000 eura i kako napreduje put prema idealnoj težini

Nikolina Radušić prijavila se u osmu sezonu showa "Život na vagi" s ciljem da promijeni svoj životni stil te poboljša svoje zdravlje, ali i kako bi stekla unutarnju snagu i motivaciju za daljnje napredovanje U show se prijavila jer se htjela riješiti viška kilograma zbog kojih joj je teško dugo hodati, a napor joj je bila i svaka uzbrdica ili hodanje po stepenicama. U finalu showa bila je pobjednica nefinalistica i osvojila je 7000 eura.

- Vratila sam dugove i dio dala roditeljima jer su mi oni puno pomogli. Dio sam odvojila sa strane jer ove godine i moj sin ima krizmu i ja sam krizmana kuma – brzo ode - ispričala je sada za RTL na što je potrošila osvojeni novac, a govorila je i o tome koliko se pridržava zdravih navika koje je usvojila u showu. Rekla je kako je tijekom blagdana uzela pauzu od treninga i zdrave prehrane. - sada sam ponovno krenula s tim režimom. Malo ću hodati, a malo trenirati doma. Koliko mogu uz sve ostale obveze. Do posla imam pješice deset kilometara ili prođem to ili odem hodati oko Jaruna pa to bude osam kilometara. Inače sam super i odlično se osjećam, ali nisam se vagala jer ne želim biti opsjednuta time. Ipak, ono što sam primijetila je da više nikako ne mogu pojesti istu količinu kao prije. Bila sam sa sinom u restoranu i ostavila više od pola pizze - ispričala je Nikolina.

Kaže kako joj je cilj doći do svoje idealne težine od 90 kilograma i onda održavati tu težinu. Nakon showa rekla je kako njezin put ne završava tu jer se nastavlja truditi i voditi bitku s kilogramima. - Stvarno sam sretna, baš sam sretna. Razlog ove moje sreće je moja transformacija i to što sam si sredila glavu. To mi je bilo bitno, srediti svoju glavu jer sam došla u 'Život na vagi' i tužna i ljuta i baš u onako nekoj depresiji tako da mi je to bilo jako bitno. Znači više nego i skinuti kile. Naravno, htjela sam skinuti kile, ali glava je tu bit svega. Ja sam sad rekla ne da mi nitko ne može ništa. Znači, ja sam odlično - istaknula je tada.

Na početku showa težila je 162,4 kilograma, a u finalu je imala 100,8 kilograma, što predstavlja smanjenje od 61,6 kilograma. - Sada sam definitivno zadovoljnija sa sobom, sretnija sam! Nikad nisam mogla zamisliti takvo nešto, puno je pozitivne energije oko mene. Zaista nisam očekivala da će to biti tako. Ne smijem otići u dućan da me netko ne zaustavi - rekla je nedugo nakon završetka showa.

