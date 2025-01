Jelena Rozga otkrila zanimljiv detalj o svom odnosu s Petrom Grašom: Nikome u društvu nije jasno zašto to radimo

Splitska pjevačica Jelena Rozga u prosincu je u Beogradu održala pet od sedam koncerata u Sava Centru gdje se publici vraća i danas i sutra. Poslije svog prvog nastupa u Sava Centru u razgovoru za SETV pričala je i o svom prijateljstvu s Petrom Grašom i otkrila jedan zanimljiv detalj.

- Petar i ja smo '96. godine na istom mjestu započeli glazbenu karijeru. Te godine je on prvi put stao pred publiku kao pjevač, baš kao i ja. Mi se poznajemo već 28 godina, veliki smo prijatelji, ali ono što mnogi ne znaju jeste da jedno drugome još uvijek persiramo", otkrila je Jelena za SETV. "Kako ste, kolega? Jeste li se odmorili? - 'Pa dobro sam, kolegice. Kako ste Vi?' To je postalo dio našeg odnosa i traje svih ovih godina. Nikome u društvu nije jasno zašto to radimo, ali za nas je to simpatična šala koja nas podsjeća na sve što smo zajedno prošli u ovih 28 godina - ispričala je Jelena zanimljivost o svom prijateljstvu s Grašom. Pred beogradsku publiku Jelena se vraća večeras i sutra kako bi održala šesti i sedmi koncert, a na prvom koncertu bila je jako emotivna.

- Imam tremu! Tresem se, jako sam sretna, presretna sam. Oduvijek sam maštala o koncertu u Sava centru. Hvala roditeljima koji uče djecu da slušaju moje pjesme. Pitaju me kako sam uspjela zakazati sedam koncerta u Beogradu bez reklame. Ja sam mala djevojčica koja je sanjala o svemu ovome. Hvala što sam zbog vas najsretnija osoba na svijetu - rekla je tada pjevačica koja je na pozornici bila u kratkom kombinezonu i tako istaknula svoje duge noge. Na početku koncerta nosila je i plavu bundu, ali zbog užarene atmosfere brzo ju je skinula. Jelena zadnjih mjeseci imala užurban poslovni ritam i kalendar joj je ispunjen nastupima diljem regije gdje njezina publika jedva čeka čuti poznate hitove ove Splićanke.

- Prije dva dana mi je rekao bubnjar: 'Ej, šefice, hoćemo li mi ovo izdržati?' Ja govorim, ma di nećemo. Normalno da ćemo izdržati, ali živimo baš onako vojnički - bina, hotel, spavanje - ispričala je Jelena prije nekoliko tjedana. U zadnje vrijeme počela je otkrivati i neke pojedinosti o svom tajanstvenom dečku, pa je tako nedavno rekla kako je njezin partner neopterećen, normalan, dobar dečko i pričala je kako on podnosi čestu razdvojenost. - Pa znaš što, sve je puno lakše s obzirom na to da radimo isti posao - otkrila je pjevačica novi detalj o svom odabraniku te dodala: - Pa, sve ima najljepše. Meni je sve najljepše na njemu.