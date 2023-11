Nika Turković se rasplakala zbog jednog nastupa, a show su napustile Anatalia i Lana

Hana Ivković, Anatalia Filimone Kević Zandamela, Mia Ribić, Lana Mandarić, Vanessa Kralj, Andrea Jelonjić, Toni Peruško, Dino Miklaužić, Petar Šegedin i Ivan Vidović kandidati su koji su se natjecati u drugoj LIVE emisiji showa 'Superstar' . Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković članovi su žirija koji će podijeliti svoja mišljenja s natjecateljima te im davati kritike, ali o prolasku kandidata i ovaj su put odlučivali isključivo gledatelji. Voditeljica showa je Antonija Blaće, a kao ispomoć u backstageu s kandidatima je uoči i poslije nastupa razgovarala mlada glumica i redateljica Arija Rizvić. Glasovi publike ovaj put su odlučili da show napuštaju Anatalia i Lana.

Pjesmom Heroes Mansa Zelmerlowa otvorilo je emisiju 10 natjecatelja. Oni se večeras bore za prolazak u polufinale. Prva je došla na pozornicu Lana Mandarić koja je prije pjesme rekla da sada pjeva za gledatelje. Otpjevala je pjesmu 'Ti si mi u mislima' Dine Dvornika. Severina joj je rekla da misli da je fantastična.

- Meni je bilo jako zabavno zato što je bilo drugačije - rekla je Nika. Tonči joj je rekao da je bila malo nazalna, ali naglasio da to nije kritika. Sljedeći je na pozornicu stao Dino Miklaužić koji je publiku iznenadio izvedbom pjesme 'Što to bješe ljubav' Olivera Dragojevića.

- Dino ti si moj favorit od početka - komentirala je Severina, te rekla da je ovo jedna od Oliverovih najdražih pjesama. - U ovoj pjesmi sam čuo tragove dječaka. Bilo mi je vrlo simpatično kako jedan dječak pjeva ovako tešku pjesmu - Tonči je dodao, dok je Nika samo kratko rekla: - Tako se to radi.

VEZANI ČLANCI:

Na pozornici je treća nastupala Vanessa Kralj koja je pjevala pjesmu 'Valerie' pjevačice Amy Winehouse. - Svaka čast. Opet si pokazala novu sebe, drugačiju sebe, lepršavu stranu. Sve je na svom mjestu - pohvalio ju je Toni.

Anatalia Filimon se nakon Vanesse pojavila na sceni. Otpjevala je 'Read All About It' , hit pjevačice Emeli Sande. Tonči joj je rekao da ju vidi na Euroviziji.

Petar Šegedin je idući došao na pozornicu i otpjevao pjesmu '92, Petra Graše. Severina se našalila: - Mislim da si puno bolji plesač od Graše. Ivan Vidović nakon njega je pokušao rasplesati žiri i publiku pjesmom 'As It Was' Harryja Stylesa. Tončiju Huljiću nije se pretjerano svidjela njegova izvedba. Rekao mu je da je pokušao previše imitirati Harryja. Andrea Jelonjić otpjevala je 'Livin' on a Prayer' benda Bon Jovi.

Nika joj je rekla da joj je ovaj put pjesma bila bolja nego prošli put, a slično su mislili i drugi članovi žirija te su se svi složili da nije baš bio najbolji izbor pjesme za nju, bez obzira na to što je adaptirana. Mia Ribić sljedeća je stigla na pozornicu te je pjevala pjesmu Nike Turković, 'Ima smisla'. Nika se rasplakala. - Otpjevala si to emotivnije od mene - rekla je Nika. Predzadnji je na pozornicu stigao Toni Peruško koji je pjevao pjesmu 'Ja sam budućnost' benda 'Majke'. Komentari žirija bili su pozitivni. Posljednja je nastupala Hana Ivković koja je pjevala pjesmu Marije Šerifović 'Deo prošlosti'. Svi u žiriju bili su oduševljeni.

VIDEO Severina prepričala neugodan razgovor s poznatom gospođom: 'Tko ti je kriv, sama si ga birala'