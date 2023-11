Hrvatica koja je pobijedila u showu 'Zadruga' je opljačkana: To je bila cijela moja ušteđevina

Pobjednica srpskog realityja "Zadruge 3" Iva Grgurić, u kojoj je osvojila iznos od 50 tisuća eura, nakon showa je nastavila zarađivati od reklama i Instagrama, a nedavno je Iva bila žrtva prevare te je opljačkana.

- Dogodila mi se jedna teška situaciju. Svu svoju ušteđevinu, koju sam dugo skupljala, uložila sam u jedan posao i na kraju me jedna gospođa izigrala i prevarila. Sada je to gotovo, izvukla sam se iz te situacije. Nevjerojatno, ali kad je žena sposobna i ambiciozna, izvuče se iz svake situacije. Sjela sam, promislila sam dobro i rekla samoj sebi sada si ostala bez većine novaca, moraš se izvući, malo je teže, ali našla sam rješenje - rekla je Iva za Kurir i otkrila da je pronašla brz način kako vratiti novac koji joj je prevarom oduzet.

- Smislila sam plan koji mi je novac vratio za dva mjeseca. I u ljubavi i na poslu uvijek moram imati plan B - izjavila je Hrvatica koja je pobijedila u reality showu "Zadruga". Iva je nakon pobjede potpuno promijenila svoj izgled, a kako je ranije rekla, plastične operacije radila je za kompenzaciju.

Iva se od sudjelovanja u showu toliko promijenila da je nije uspio prepoznati ni voditelj Ognjen Amidžić kada mu je bila gošća u showu 'Ami G'. Iva je povećala grudi, usne i jagodice, smanjila je nos, zategnula je lice, te je išla na zahvat pod nazivom 'mačje oči' koji su popularizirale influencerice diljem svijeta. - Plastične operacije radim za kompenzaciju! Kad me neko sredi, ja ga reklamiram na Instagramu i ne moram platiti. Moja ljepota puno košta! Da sam plaćala sve intervencije, dala bih na sve to oko 450.000 kuna. Ljudi, to je jedan stan - kazala je za srpske medije jednom prilikom Iva i dodala:

- Grudima sam prezadovoljna! Imam najljepši dekolte, ne samo u Srbiji već u svijetu. Ne izgledam vulgarno, već seksepilno. Visoka sam, pa mi ova veličina grudi odgovara. Skinula sam 15 kilograma i svaki dan treniram, tako da izgledam bolje nego ikad - zaključila je tada reality zvijezda.

