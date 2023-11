Sjećate se Nade iz 'Zabranjene ljubavi'? Rijetko se pojavljuje u javnosti, a ovako danas izgleda

Head Pastry Chef restorana Cap Aureo

Maša Salopek je strastvena slastičarka koja ne jede slatko, a i vlasnica titule Najbolja slastičarka svijeta

Ova 36-godišnja Čakovčanka govorila je o svojim iskustvima na putu od završenog studija hrvatskog jezika i književnosti te bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Rijeci, pa sve do slastičarske karijere i osvajanja titule Najbolja slastičarka svijeta 2021 u izboru The Best Chef.