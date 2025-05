Ni Bijelo dugme, ni Tina Turner, ni Bruce Springsteen nisu uspjeli u onome što je Thompsonu pošlo za rukom

Nepregledna rijeka ljudi ispunila je plažu Copacabana u Rio de Janeiru prošlu subotu na koncertu pop-zvijezde Lady Gage. Svjetski mediji prenose informaciju kako je više od dva milijuna njezinih obožavatelja bili prisutno na ovom besplatnom koncertu koji je Gaga održala u sklopu svoje turneje na kojoj promovira novi album “Mayhem”.Ovime se Lady Gaga upisala na listu izvođača čiji su nastupi imali milijunsku posjećenost. Na toj listi svi su koncerti bili besplatni i u top tri koncerta koja broje više od tri milijuna posjetitelja dva su se održala upravo u Rio de Janeiru na Copacabani, a uspjelo je to Jorgeu Benu na dočeku 1994. godine, a godinu dana kasnije, 31. prosinca 1994., uspio je to i Rod Stewart i s više od 3,5 milijuna ljudi u publici drži se na prvom mjestu najposjećenijih besplatnih koncerata. Ali, nikome od svjetskih ni domaćih glazbenih imena nije uspjelo ono što je ove godine pošlo za rukom Marku Perkoviću Thompsonu – da prodaju pola milijuna ulaznica za svoj koncert. Oko pola milijuna Thompsonovih obožavatelja okupit će se 5. srpnja na hipodromu u Zagrebu i time će glazbenik postaviti svjetski rekord, a nema sumnje kako će mediji diljem Europe s velikim interesom popratiti ovaj koncert baš kao što su i 2017. godine pratili nastup Vasca Rossija u talijanskom gradu Modena. Rossi je sve do prije dva mjeseca držao rekord jer se za njegov nastup koji se te 2017. održao u parku Enzo Ferrari, gdje je slavio 40 godina karijere, prodalo 225,173 ulaznica.

Ovaj talijanski kantautor i pjesnik objavio je 30 albuma (ne uključujući neslužbena izdanja) i napisao više od 250 pjesama, kao i tekstove za druge izvođače i tijekom svoje karijere redovito je bio kritiziran zbog načina života i tekstova svojih pjesama. Zbog velikog interesa njegovih obožavatelja koji nisu uspjeli kupiti ulaznicu, koncert iz parka Enzo Ferrari prenosio se izravno u kinodvoranama i na televiziji. Nezapamćena gužva vladala je 28. lipnja 2005. na beogradskom Hipodromu na kojem je koncert tog dana održalo Bijelo dugme. Za ovaj koncert prodano je 220 tisuća ulaznica, na Hipodromu je bilo 120 ulaza, a cijeli događaj osiguravalo je tri tisuće policajaca i tisuću i pol redara, 13 liječničkih ekipa i vatrogasci. Mediji u Srbiji ovaj su koncert najavljivali kao najveći masovni skup još od vremena pogreba Josipa Broza Tita u Beogradu i cijeli nastup Bijelog dugmeta na beogradskom hipodromu prošao je bez ikakvih incidenata. Nešto manje ulaznica nego Bijelo dugme, točnije 200.000 prodao je bend Glay 1999. godine za svoj koncert u parku Makuhari u japanskom gradu Chiba. Glay je japanski rock-bend osnovan u Hakodateu 1988. godine.

Četiri glavna člana, vokal Teru, gitaristi Takuro i Hisashi te basist Jiro, zajedno su od 1992. godine i primarno skladaju pjesme rock i pop žanra. Paul McCartney 20. travnja 1990. postavio je rekord kakav nije zabilježio ni s The Beatlesima, naime tog je dana na stadionu Maracana u Rio de Janeiru održao koncert pred 184 tisuće obožavatelja. Tog dana, a i dan ranije, kiša je neprestano padala i McCartneyju je zadavala glavobolju jer je strahovao kako će morati otkazati koncert. Na konferenciji za medije tog dana novinari su ga pitali što će učiniti s vremenom, a Paul je rekao: “Razvedrit će se.” Tako je i bilo, desetak minuta prije početka koncerta kiša je prestala a 184 tisuće njegovih obožavatelja koji su kupili ulaznice uživali su u nastupu. Na tom istom mjestu dvije godine ranije nastupila je veličanstvena Tina Turner za čiji koncert na Maracani je bilo prodano 180 tisuća ulaznica i bio je to nastup koji je održala 16. siječnja 1988. godine u sklopu svoje “Break Every Rule World Tour”, a prije nje je rekord po broju prodanih ulaznica za svoj koncert držao legendarni Frank Sinatra. On je 1980. održao koncert na Maracani za koji je prodao 175 tisuća ulaznica.

Na sedmom mjestu po rekordnom broju prodanih ulaznica je Luciano Ligabue koji je u Reggio Emiliji, gradu u sjevernoj Italiji, 2005. godine održao koncert za 165.264 obožavatelja, a na osmom mjestu je Bruce Springsteen čiji je koncert u Berlinu 1988. godine slušalo 160 tisuća ljudi. Na ovom je popisu, i to na devetom mjestu, i Ceca koja je u Ušće Parku u Beogradu 2013. godine zapjevala ispred 150.500. Deseto mjesto na ovom popisu izvođača koji su prodali preko 100 tisuća ulaznica za svoj nastup je i grupa U2. U Reggio Emiliji su 1997. godine na svom koncertu okupili 150 tisuća obožavatelja, a istu tu brojku na svom koncertu u Berlinu 1990. godine imao je i Roger Waters. U klubu od 130 do 137 tisuća prodanih ulaznica su Kiss, Robbie Williams, Queen, Hua Chenyu, Helene Fischer i Madonna... Thompson je visoko postavio ljestvicu i još nitko se nije približio tolikom broju prodanih karata i zasad je rekorder, a vrijeme će pokazati hoće li ga neko svjetsko ili domaće glazbeno ime nadmašiti.