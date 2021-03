Nevjerojatan uspjeh! BBC uručio prestižnu nagradu HRT-u u žestokoj konkurenciji

Dramski program Hrvatskog radija zabilježio je nevjerojatan uspjeh. Naime u kategoriji najbolje europske radiodrame na dodjeli BBC-jevih nagrada za audiodramu pobjedu je odnijela radiodrama "Potres" temeljena na djelu Janka Polića Kamova koju potpisuju redatelj Dario Harjaček i skladatelj Marko Market, piše HRT.

Ta kategorija postoji samo tri godine, a ekipa s radija osvojila ju je prve i ove godine. "Potres" su počeli stvarati u rujnu 2019., mjesecima prije nego što su Hrvatsku pogodili razorni potresi, a zvuci tutnjave i vrsna režija pokosili su konkurenciju iz Švicarskei Austrije.

Foto: HRT screenshot

- Čini mi se da se stvorio taj jedan pravi osjećaj paranoje, nelagode koji nas je onda kasnije u tonskoj realizaciji onda jako nadahnuo. Čini mi se da odmah kako smo proizvodili samu emisiju smo nekako znali da stvaramo jedan jako kvalitetan materija - veli Dario Harjaček pa dodaje: "Ove nagrade koje potvrđuju upravo taj pravac da se istražuje, eksperimentira, da se s glumcima radi na neki inovativan način. Mislim da se pokazuje da je to dobar put i u tom smislu mislim da je to stvarno jedan poticaj da se ide dalje", zaključuje Harjaček koji je režirao u gotovo svim hrvatskim kazalištima.

- Sjećam se potresa iz djetinjstva, onog iz '79. Doživio sam taj potres kao jako mali i on im se urezao u pamćenje. Vrlo dobro sam čuo te zvukove tutnjave i panike, tako da sam zapravo imao to iskustvo u sebi pa sam ga mogao kroz glazbu i razne alate kojim baratam dočarati to - rekao je Maro Market nakon što su osvojili prestižnu nagradu.

