Pjevačica se prisjetila oporavka nakon tri moždana udara: 'Nisam mogla vidjeti svoje cipele, bila sam slijepa'

Pjevačica Demi Lovato (28) krajem je veljače šokirala svijet svojim dokumentarcem "Dancing with the devil" koji je prikazan na YouTubeu gdje je ispričala da su je prije tri godine samo minute dijelile od sigurne smrti. Naime, pjevačica se predozirala, a liječnici joj nisu davali velike nade. U četiri nastavka njezini prijatelji i obitelj, zajedno s pjevačicom, ispričali su sve o kobnom predoziranju, ali i oporavku.

Za časopis People progovorila je o težini svog oporavka i koliko su joj se čak i najjednostavnije stvari činile kompliciranim.

"Smetale su mi i one jednostavne stvari poput čupanja obrva. Bila sam slijepa u kutovima oka, morala sam smisliti kako se povisiti jer sam imala u oku jednu slijepu točku i poviše ili ispod nje ništa nisam mogla vidjeti. Čak i cipele, nisam mogla vidjeti svoje cipele. Morala bih pitati nekoga drugog: 'Ide li uz ove cipele?'", prisjeća se Lovato.

No, kazala je kako se prilagodila situaciji i od svega izvukla samo ono pozitivno, a to je podrška i ljubav ljudi oko nje.

Podsjetimo, Demi je u dokumentarcu otkrila da je imala čak tri moždana udara i srčani udar. "Liječnici su mi rekli da me samo pet do deset minuta dijelilo od smrti. Sve to ostavilo je posljedice na mom mozgu i još danas se oporavljam od svega. Moždani je naštetio i mom vidu i zbog toga više ne vozim automobil", ispričala je i dodala kako zbog posljedica koje je pretrpjela dugo vremena nije mogla ni čitati.

"Imala sam problema s vidom i to mi je stvaralo poteškoće, pogotovo kod čitanja tako da je bilo pravo čudo kad sam dva mjeseca nakon moždanog mogla čitati - kazala je Demi. Podsjetimo, Demi Lovato 24. srpnja, samo dva dana prije nego što je trebala izaći na pozornicu u New Jerseyu, je prevezena u bolnicu u Los Angelesu nakon što je pretrpjela predoziranje opioidima. Tjelohranitelj ju je pronašao kako nepomično leži na podu, a pjevačica se skoro ugušila dok je pokušavala povratiti. Baš u ožujku te 2018. godine glazbenica je proslavila proslavila šest godina otkako nije okusila kap alkohola niti je uzimala drogu u tom periodu.

