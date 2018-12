Neven Stipčić i Laura Mjeda predstavljaju singl „Božić je“

Neven Stipčić široj javnosti poznat je po svojem pojavljivanju u prvoj sezoni showa The Voice – Najljepši glas Hrvatske, a nakon nekoliko singlova Neven Stipčić predstavlja i autorsku božićnu pjesmu – „Božić je“, na kojoj mu društvo pravi Laura Mjeda.

- Na ovu pjesmu gledam kao na životnu priču svih nas koji smo se barem jednom našli u situaciji i rekli – ima puno gorih stvari od ovog što meni trenutno predstavlja najgori problem. Tako da, u ovoj božićnoj priči (pjesmi) zapravo pričam o stvarnom životu kako bih osvijestio da ima onih koji nemaju nešto što većina nas uzima zdravo za gotovo“, rekao je Neven, koji je zaslužan za glazbu i tekst pjesme nastale u suradnji s NEXUS produkcijom. Kao instrumentalisti, na pjesmi „Božić je“ sudjelovali su Luka Osrečak (el. gitara i saksofon), Matija Evačić (ak. gitara), Luigi Mjeda (bas) i Tomislav Horvatinović JONES (klavir), koji je zaslužan i za aranžman, mix i mastering pjesme.

Kako je već spomenuto, Nevenu društvo pravi i talentirana Laura Mjeda. Laura je do sad surađivala s DJ Dariusom na pjesmama „Sve što želim“ i „Sreća je u nama“, s Nevenom djeluje u skupini The Groovebox, a uz to je prateći vokal Petra Graše.

- Neven i ja se znamo već dugi niz godina. Surađujemo na raznim live projektima, pa je i ova suradnja došla kao jedna prirodna, nova stepenica u suradnji. Jako sam zadovoljna kako je pjesma ispala, kako su nam se vokali povezali i nadam se da će slušatelji prepoznati lijepu poruku koju šaljemo u ovo blagdansko vrijeme - rekla je Laura.

Neven Stipčić je svoju samostalnu glazbenu karijeru započeo 2017. godine, predstavivši se publici i kroz autorske singlove – do sada je u suradnji s diskografskom kućom Universal Music Hrvatska objavio ukupno tri singla („Samo ti“, „Osjećaš li“ i „Čujem ti glas“), a ovime nastavlja korak po korak graditi svoj glazbeni put. Njegov izuzetan vokal ovih se dana mogao čuti i u praizvedbi mjuzikla „Glazba srca mog“ u varaždinskom HNK, u kojem je Neven utjelovio jednog od glavnih likova – Lukasa.