Netflixov novi hit sniman u potpunosti u Hrvatskoj: 'Znali smo čekati i cijeli dan zbog trajekta'

Iako je Hrvatska u posljednjih desetak godina popularna, ona obično nije glavno mjesto radnje filma, no sve je promijenila Netflixova produkcija s filmom "The Weekend Away" prošle godine. A sada, gotovo godinu dana nakon Netflix je hrvatsku publiku ponovno iznenadio filmom koji je našu zemlju još jednom stavio u glavno mjesto cijele radnje. A kao da nije dovoljno što se ta golema strana produkcija A-liste ponovno odlučila za nas, priliku su u "Faraway" filmu dali i našim glumcima pa tako uz švicarsku filmsku glumicu Naomi Krauss (56), Adnana Marala, Bahara Balcia, Artjom Gilz, glume naši Goran Bogdan, Davor Tomić, Ivica Zadro, Andrijana Gardun, Antonio Franić i Gracija Filipović. A ono što je itekako važno ovdje jest što je upravo ovo prvi Netflixov film u kojemu glavnu mušku ulogu igra hrvatski glumac. Riječ je naravno o briljantnom Goranu Bogdanu (42).

Snimanje na Šolti

A za casting hrvatskih glumaca, kao i za film "The Weekend Away", zaslužna je Sanja Drakulić iz Duart Platforme.

- Radila sam na castingu skupa s kolegicom iz Njemačke, Danielom Tolkien. Ono što me je najviše veselilo, da smo ovoga puta tražili glavnu mušku ulogu. Obično kada se radi na stranim produkcijama, dobijemo manje uloge, svakako nikada baš dvije glavne. U filmu Faraway glavnu ulogu igra glumica Naomi Krauss, i hrvatski glumac, jako dobro poznat, Goran Bogdan. Veselilo me sudjelovati i u izboru ženske glumice i baš od samih početaka biti uključena u cijeli proces castinga - ispričala nam je Drakulić.

Film se počeo prikazivati za Dan žena, 8. ožujka, a mjesec dana prije premijere Netflix je objavio prvi trailer za film i ovaj film je trenutačno prvi na Netflixu u Hrvatskoj. Romantična je to priča o Zeynep (Krauss), Njemici koja razočarana svojim životom odlučuje pobjeći iz Münchena i utočište potražiti na idiličnom hrvatskom otoku gdje joj je pokojna majka ostavila kuću. Dolaskom na otok, u kući je dočekalo ogromno iznenađenje - u njoj živi zgodan muškarac. Bivši vlasnik vikendice, kršni otočanin Josip Čega (Bogdan) pomuti joj sve planove. Cijela produkcija tekla je poprilično glatko. A iako je zadatak bio itekako zahtjevan jer je snimanje gotovo cijelog filma bilo na otoku Šolti zbog kojeg su znali čekati i sljedeće jutro kako bi trajektom poslali neke dokumente i sitnice, profesionalna ekipa brzo se snašla u svemu. - To još jednom dokazuje nepogrešivu snagu filmske industrije i filmskih profesionalaca u Hrvatskoj - ispričala je Drakulić. A jedan od tih bio je i 41-godišnji Davor Tomić, glumac iz Bjelovara kojemu je ovo prvi profesionalni angažman. On je u filmu utjelovio Josipovog brata, Dražena Čega.

Foto: Duart Platforma

- Ovo mi je bio prvi Netflixov projekt i prvi profesionalni angažman uopće. Ma sve je bilo fenomenalno, od lokacije, organizacije, ekipe, jako pozitivno prvo iskustvo - ispričao nam je kratko Davor nakon izlaska filma. Film je sniman uglavnom na Šolti, a nešto malo i na Braču te obiluje prekrasnim kadrovima hrvatskog krajolika. U filmu, koji traje 1 sat i 49 minuta, se priča hrvatskim, njemačkim i engleskim jezikom. I Davor je bio oduševljen idiličnim lokacijama. - Snimali smo 2021. godine u listopadu, u rasponu od dva tjedna i listopad na Šolti je bio predivan, divno vrijeme, mirno, domaći su nas baš lijepo primili. Naši glumci su bili svi do jednog vrhunski profesionalci - kazao nam je.

Hrvatskoj treba studio

Film je režirala iskusna njemačka redateljica Vanessa Jopp, a i u produkciji ima sjajne hrvatske ekipe koja je još jednom ispunila očekivanja producenata i redatelja - Olga film i Pakt Media. Sanji Drakulić ovakve produkcije nisu strane, a još jedna velika dijelom je već i najavljena. - To je Canary Black koji se mjesecima snimao na ulicama Zagreba. Jako me veseli vidjeti na velikom platnu taj film, jer iako radim u industriji, potpuno mi je nerealno svaki put zamisliti da su sve akcijske vratolomije izveli živi ljudi! Kaskaderima stoga svaka čast i jedva čekam vidjeti (jako puno) domaćih glumaca u takvom jednom američkom filmu - ispričala je.

A koliko je Hrvatska sve popularnija za filmska snimanja, dokazuje i činjenica da ona ima sve češće i češće upite za ovakve suradnje. - Predivno je vidjeti kako se hrvatska filmska industrija razvija. Kao casting direktor, zadnje vrijeme, radim isključivo na stranim projektima koji se snimaju u Hrvatskoj. Mislim da se zahvaljujući sve većem angažmanu svih u industriji, Hrvatska krenula lijepo probijati - kazala je.

Digitalnu infrastrukturu za ljudske resurse zbog toga su osigurali kroz Duart Platformu, no ističe da im je ostao još i fizički dio - izgradnja studija. - Mislim da nam tada neće biti kraja. Hrvatska ima predivne lokacije, i ono što je najljepše, što su sve te lokacije udaljene 2-3 sata jedna od druge. Također, Hrvatska ima uigrane ljude, filmske profesionalce, koji su po meni ipak najveća snaga hrvatske filmske industrije - zaključila je Drakulić.

VIDEO U 67. godini preminuo je Šime Vlajki